Общество 09.03.2023 в 14:21

Глава Тарбагатайского района последовал примеру главы Бурятии

Владимир Смолин взял под опеку семью погибшего военного
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Текст: Константин Воронов
Глава Тарбагатайского района последовал примеру главы Бурятии
Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин взял под опеку семью погибшего военнослужащего, сообщили в пресс-служба правительства Бурятии. Он призвал земляков также поддерживать семьи своих земляков-военнослужащих, которые отдали свою жизнь за будущее своей Родины.

«Несмотря на всю оказываемую материальную поддержку от государства, семья дальше будет жить без отца. И для такой семьи важно, чтобы рядом был человек, который придет на помощь в трудную минуту, разделит все радостные и грустные моменты в жизни. Чтобы семья чувствовала, что они не одни, что есть поддержка. И поддержка должна быть не разовая, а постоянная. По сути, участники проекта берут под опеку семью. Отсюда и название – Брат Отца.

В нашем районе также есть семьи погибших участников спецоперации. И вчера я присоединился к проекту, став братом отца для семьи из Нижнего Саянтуя. Вы тоже можете присоединиться к проекту и стать Братом Отца для тех, кому нужна ваша помощь и забота!», - сообщил Владимир Смолин.

По информации пресс-службы правительства Бурятии, Владимир Смолин взял под опеку семью 29-летнего военного, который погиб 21 декабря 2022 года. У него остались жена и 9-летние сыновья-двойняшки.

«Вчера у них был день рождения. Съездил в гости, поздравил ребят с девятилетием, а маму с 8 марта», - рассказал глава района.

Напомним, проект «Брат отца» стартовал в Бурятии 6 марта по инициативе главы республики. Идея заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции. Сам Алексей Цыденов уже взял под опеку женщину с ребенком, муж которой погиб в ходе спецоперации.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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