Общество 10.03.2023 в 10:02

В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров

Их привлекли к ответственности за курение на борту воздушного лайнера
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров
В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что к воздушному судну, осуществлявшему перелёт из Хабаровска  в столицу  Бурятии, вызывают наряд полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили, что причиной вызова стало два факта курения на борту. Нарушителями оказались 27-летний волгоградец и 38-летний житель Кабанского района Бурятии. Мужчины курили сигареты на борту воздушного судна во время полёта. Тем самым они нарушили требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах).

Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пассажиров были составлены административные протоколы. Злоумышленникам грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Теперь они рискуют попасть в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить этих граждан на борт по законным основаниям, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Фото: unsplash.com
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авиа самолет курение санкции

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