В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку

Прокуратура Еравнинского района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в обществе с ограниченной ответственностью. Организация осуществляет услуги в сфере лесозаготовок.

«Установлено, что генеральный директор общества в интересах организации принял предложение от должностного лица другой коммерческой организации о незаконной передаче денежных средств. В результате должностное лицо передало взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей за подписание акта фактически невыполненных работ»,

- сообщает Прокуратура Бурятии.



После этого прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка Еравнинского района признал лесозаготовщика виновным. Организации назначили наказание в виде административного штрафа - 500 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.