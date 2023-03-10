Общество 10.03.2023 в 10:56

В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку

Гендиректор получил 100 тысяч рублей за невыполненные работы
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку

Прокуратура Еравнинского района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в обществе с ограниченной ответственностью. Организация осуществляет услуги в сфере лесозаготовок.

«Установлено, что генеральный директор общества в интересах организации принял предложение от должностного лица другой коммерческой организации о незаконной передаче денежных средств. В результате должностное лицо передало взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей за подписание акта фактически невыполненных работ», 

- сообщает Прокуратура Бурятии.
После этого прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка Еравнинского района признал лесозаготовщика виновным. Организации назначили наказание в виде административного штрафа - 500 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

«По ходатайству прокуратуры района на имущество организации наложен арест с целью обеспечения исполнения штрафных санкций»,

- добавили в ведомстве.



Фото: Номер один

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прокуратура бурятии лесозаготовка

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