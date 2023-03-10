Общество 10.03.2023 в 11:35

Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков

Благотворительный марафон состоялся в театре оперы и балета
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Текст: Номер один
Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков
Выходцы Еравны, искренне болеющие за Победу нашей страны, за своих отцов, мужей, сыновей и братьев, которые с честью и достоинством защищают интересы Отечества, собрали свыше 3,6 млн руб на помощь участникам СВО.

Результаты марафона были оглашены в Театре оперы и балета на благотворительном вечере землячества «Еравна вместе», сообщили в районной администрации.

Дополнительным взносом на благотворительном вечере стал автомобиль УАЗ «Хантер», предоставленный Сынге Цыреновым,  предпринимателем из села Ульдурга.

«Вся страна нуждается сейчас в сплоченности, в единстве! Благодарю всех жителей Еравнинского района, всех неравнодушных земляков, все организации и предприятия, которые приняли участие в благотворительном марафоне «Еравна вместе», показав свою сплоченность, своё единство и свою мощь! Большое Вам спасибо, дорогие земляки! «Еравна ВМЕСТЕ»», - поблагодарил всех глава района Чингис Цыренжапов.

На мероприятии глава района отметил автора проекта «Еравна вместе», чья идея дала старт большому благотворительному марафону - Анатолия Дымчикова.

«Месяц назад мы объявили о начале марафона, месяц командной работы, месяц сплоченности и единства большой дружной семьи под названием «Еравна». Остался завершительный этап, уже ведем работу в этом направлении, закупим необходимое по заявкам и доведем до наших военнослужащих-земляков. Праздник Белого месяца начался с больших добрых дел, чистых помыслов и сильной веры в победу. В единстве наша сила», - говорит инициатор проекта «Еравна вместе», -  Анатолий Дымчиков

Фото: администрация Еравнинского района

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