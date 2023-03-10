В военных городках Бурятии неправильно хранят золошлаковые отходы

Заместитель военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц подал иск в суд к Минобороны о возложении обязанности построить места накопления и хранения золошлаковых отходов на прикотельных территориях в военных городках Улан-Удэ.

Военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона провела проверку по исполнению экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Проверяющие обнаружили, что в открытом грунте на необорудованной площадке хранятся отходы, образующихся от сжигания угля – золошлаки. Это приводит к загрязнению почвы, окружающей среды и атмосферы, влечет риск возникновения и развития заболеваний у граждан.

Судом установлено, что собственником котельных является Министерство обороны РФ, однако право оперативного управления котельными было передано ФГБУ «ЦЖКУ».

По фактам выявленных нарушений закона начальнику ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России по Восточному военному округу было внесено представление об устранении нарушений закона. Учреждение ответило, что не имеет возможности самостоятельно привести площадку под временное хранение золошлаков в надлежащее состояние, соответствующее экологическим, санитарным и иным требованиям.

Суд военному прокурору в удовлетворении иска отказал, мотивируя отказ целым рядом причин.

«В нарушение приведенной нормы закона, доказательства нарушения ответчиком Министерством обороны РФ требований законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства, истцом не представлены. Результаты непосредственного осмотра прокурором территории котельной таким доказательством являться не может», - пояснил суд свое решение.

Как следует из материалов дела, вопросы, касающиеся наличия угрозы для жизни или здоровья людей, и требующие специальных познаний в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства, прокурором при проведении проверки не исследовались.

Кроме того, интерес истца должен носить материально-правовой характер, подтверждаться соответствующими доказательствами, доказыванию подлежит нарушение конкретного, а не абстрактного права заинтересованного лица.

«Прокурор, обращаясь в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, в силу ст.ст. 3, 45, 131 ГПК РФ должен был указать, какое именно нарушение (реальная угроза нарушения) конкретного, а не абстрактного права неопределенного круга лиц, имеет место быть и какое конкретное право, нематериальное благо подлежит защите. Доказательств превышения в атмосферном воздухе на территории военного городка уровня загрязняющих веществ, свидетельствующих о нарушении прав неопределенного круга лиц и причинения этому кругу лиц вреда, суду не представлено», - заключили в суде.



Фото: "Номер один"