Общество 10.03.2023 в 17:02

В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей

175 сотрудников отряда награждены орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» и медалями «За отвагу»
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В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
В Улан-Удэ отметили 30-летний юбилей СОБР «Барс» Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении. Именно 10 марта 1993 года в Бурятии для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками был сформирован специальный отряд быстрого реагирования.

За 30 лет службы на счету СОБР успешные спецоперации на территории республики и соседних регионов, на Северном Кавказе. Сотрудники сил специального назначения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ.

На торжественном мероприятии начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов специального отряда быстрого реагирования, поблагодарив за достойную службу и профессионализм.

«Хочу сказать особые слова благодарности ветеранам, которые стояли у истоков становления спецподразделения в Бурятии. Накопленный за три десятилетия опыт доказал эффективность деятельности СОБР. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете в воспитании молодого поколения сотрудников Росгвардии, - поблагодарил полковник полиции Сергей Гатилов. - Уверен, сотрудники СОБР и впредь будут делать всё необходимое для оперативного и грамотного решения масштабных и серьёзных задач, стоящих перед войсками национальной гвардии, храня верность долгу и присяге».

Отличившиеся при исполнении служебного долга сотрудники спецподразделения, а также ветераны были отмечены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями. Генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников со знаменательной датой всех собравшихся и особо отметил роль сотрудников СОБР в создании условий для спокойной и безопасной жизни граждан в нашей стране, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.

Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, - лейтенанта милиции Зосима Апридонидзе, капитана милиции Баира Будажапова и капитана полиции Алексея Продубнова.

В прошлом году сотрудники спецподразделения СОБР «Барс» территориального Управления Росгвардии 45 раз привлекались для проведения специальных операций, в результате которых задержаны более 70 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято около 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 30 килограммов наркотических средств, более 2,5 тыс единиц различных боеприпасов, а также денежных средств и драгоценностей на сумму более 1,5 млн рублей.

За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении служебного долга, 112 сотрудников отряда награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу», 63 человека удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Фото: Росгвардия
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