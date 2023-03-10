Общество 10.03.2023 в 17:34

Жителей села в Бурятии напугала «кровавая» вода

Поток красной жидкости неизвестного происхождения идет со двора заброшенного дома
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Текст: Константин Воронов
Жителей села в Бурятии напугала «кровавая» вода
В селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.

«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали они в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Первый замглавы администрации Мухоршибирского района Олег Кожевин сообщил, что власти пока не могут выяснить происхождение «кровавых потоков».

«Осмотр показал, что окрашенная вода идёт из двора заброшенного дома, течёт из-под ворот, далее стекает к магазину «Фортуна». На кровь не похожа, вещество непонятного происхождения. Специфического запаха нет. Сейчас администрация поселения выясняет, кто хозяин, чтобы попасть во двор и выяснить, откуда что бежит», - рассказал он.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»

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