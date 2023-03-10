Жителей села в Бурятии напугала «кровавая» вода

В селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали они в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».Первый замглавы администрации Мухоршибирского района Олег Кожевин сообщил, что власти пока не могут выяснить происхождение «кровавых потоков».«Осмотр показал, что окрашенная вода идёт из двора заброшенного дома, течёт из-под ворот, далее стекает к магазину «Фортуна». На кровь не похожа, вещество непонятного происхождения. Специфического запаха нет. Сейчас администрация поселения выясняет, кто хозяин, чтобы попасть во двор и выяснить, откуда что бежит», - рассказал он.Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»