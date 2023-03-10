Общество 10.03.2023 в 18:24

В Бурятии юные огнеборцы потушили возгорание

Взрослым оставалось только констатировать, что мальчишки спасли село от крупного пожара  
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Текст: Номер один
В Бурятии юные огнеборцы потушили возгорание
В Бурятии вечером 9 марта ученики Усть-Эгитуйской средней школы, члены дружины юных пожарных «Юные спасатели», возвращаясь домой из школы, почувствовали запах дыма со стороны заброшенного участка.

Ребята обследовали территорию и обнаружили тлеющие мусор, опилки и доски. Не растерявшись и не теряя времени, ребята взяли у себя дома вёдра и принялись тушить загорание, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мама одного из юных пожарных позвонила начальнику пожарной части села Усть-Эгита и сообщила о возгорании.

«Я незамедлительно прибыл по этому адресу и увидел, как дети бегают с ведрами и тушат тлеющий мусор. Ребята самостоятельно, без помощи взрослых ликвидировали загорание» , - рассказал Гэсэр Мункуев, начальник пожарной части села Усть-Эгита.

В 50 метрах от очага  возгорания с подветренной стороны находилось сено, а также жилые дома. Если бы поднялся ветер, то последствия пожара могли быть непредсказуемые.

Благодаря бдительности и неравнодушию юных добровольцев Зорикто Булхарова  (2007 г.р.) и Мэргэна Дамбиева (2008 г.р.) удалось избежать распространения огня на сено с последующим переходом на соседние строения.

Фото: pixabay.com
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