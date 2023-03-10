В Бурятии юные огнеборцы потушили возгорание

В Бурятии вечером 9 марта ученики Усть-Эгитуйской средней школы, члены дружины юных пожарных «Юные спасатели», возвращаясь домой из школы, почувствовали запах дыма со стороны заброшенного участка.Ребята обследовали территорию и обнаружили тлеющие мусор, опилки и доски. Не растерявшись и не теряя времени, ребята взяли у себя дома вёдра и принялись тушить загорание, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Мама одного из юных пожарных позвонила начальнику пожарной части села Усть-Эгита и сообщила о возгорании.«Я незамедлительно прибыл по этому адресу и увидел, как дети бегают с ведрами и тушат тлеющий мусор. Ребята самостоятельно, без помощи взрослых ликвидировали загорание» , - рассказал Гэсэр Мункуев, начальник пожарной части села Усть-Эгита.В 50 метрах от очага возгорания с подветренной стороны находилось сено, а также жилые дома. Если бы поднялся ветер, то последствия пожара могли быть непредсказуемые.Благодаря бдительности и неравнодушию юных добровольцев Зорикто Булхарова (2007 г.р.) и Мэргэна Дамбиева (2008 г.р.) удалось избежать распространения огня на сено с последующим переходом на соседние строения.Фото: pixabay.com