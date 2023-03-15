В Улан-Удэ перекроют переправу в Мостовой

В Улан-Удэ с завтрашнего дня перекроют единственную официально разрешенную переправу в микрорайон Мостовой.- Решение о необходимости закрытия ледовой переправы было принято комиссионно в связи с установлением плюсовых дневных температур. В рамках противопаводковых мероприятий вблизи железнодорожного моста были проведены ледорезные работы для ослабления льда в период ледохода, что также послужило причиной закрытия переправы, - сказал зампредседателя Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.Переправу длинной 400 метров открыли в начале декабря прошлого года для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона.Всю зиму переправу обслуживали Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности совместно с КБУ. Там были установлены вешки, проводилось грейдирование.После закрытия переправы жители микрорайона будут ездить через поселок Турунтаево.«Просим всех автомобилистов беречь себя и не пересекать ледовую переправу в микрорайон Мостовой на автомобилях», - призвали в мэрии города.Фото: «Номер один»