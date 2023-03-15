Общество 15.03.2023 в 17:32

В Улан-Удэ перекроют переправу в Мостовой

Теперь жителям микрорайона придется ездить через Турунтаево
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ перекроют переправу в Мостовой
В Улан-Удэ с завтрашнего дня перекроют единственную официально разрешенную переправу в микрорайон Мостовой.

- Решение о необходимости закрытия ледовой переправы было принято комиссионно в связи с установлением плюсовых дневных температур. В рамках противопаводковых мероприятий вблизи железнодорожного моста были проведены ледорезные работы для ослабления льда в период ледохода, что также послужило причиной закрытия переправы, - сказал зампредседателя Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

Переправу длинной 400 метров открыли в начале декабря прошлого года для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона.

Всю зиму переправу обслуживали Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности совместно с КБУ. Там были установлены вешки, проводилось грейдирование.

После закрытия переправы жители микрорайона будут ездить через поселок Турунтаево.

«Просим всех автомобилистов беречь себя и не пересекать ледовую переправу в микрорайон Мостовой на автомобилях», - призвали в мэрии города.

Фото: «Номер один»
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