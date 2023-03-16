Общество 16.03.2023 в 11:49

В Бурятии закрылись первые ледовые переправы

Выезд на лед там стал опасным
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии закрылись первые ледовые переправы

Сегодня, 16 марта в Бурятии закрылись 3 ледовые переправы.

Автомобильное движение на льду прекращено в:

- Окинском районе в населенном пункте Боксон на реке Ока;

- Окинском районе в улусе Балакта на реке Ока; 

- городе Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенге.

Из-за установившейся теплой погоды структура льда на указанных водоемах стала рыхлой, на поверхности появилась талая вода. Выезд на лед там стал опасным. Чтобы ограничить движение на въездах к переправам, установили запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы.

 На сегодня в республике остаются действовать 11 ледовых переправ в Муйском, Селенгинском, Прибайкальском и Баргузинском районах. Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям республики об опасности выезда и выхода на хрупкий весенний лед.

«Не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем провала человека или автомобиля под лед, немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения 112»,

 - обращаются в управлении.
Фото: МЧС Бурятии
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