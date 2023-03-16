В Бурятии закрылись первые ледовые переправы
Сегодня, 16 марта в Бурятии закрылись 3 ледовые переправы.
Автомобильное движение на льду прекращено в:
- Окинском районе в населенном пункте Боксон на реке Ока;
- Окинском районе в улусе Балакта на реке Ока;
- городе Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенге.
Из-за установившейся теплой погоды структура льда на указанных водоемах стала рыхлой, на поверхности появилась талая вода. Выезд на лед там стал опасным. Чтобы ограничить движение на въездах к переправам, установили запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы.
На сегодня в республике остаются действовать 11 ледовых переправ в Муйском, Селенгинском, Прибайкальском и Баргузинском районах. Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям республики об опасности выезда и выхода на хрупкий весенний лед.
Фото: МЧС Бурятии
«Не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем провала человека или автомобиля под лед, немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения 112»,
- обращаются в управлении.