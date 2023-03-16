В Улан-Удэ обустроят смотровую площадку на экологической тропе в 100-х кварталах

– В 100-х микрорайонах проживает более 60 тысяч горожан. С развитием инфраструктуры растет и спрос на места отдыха. Мы рассчитываем, что смотровая площадка станет местом оздоровления и притяжения горожан. Также это позволит разгрузить существующую «Тропу здоровья» на Верхней Березовке. Приблизительно в день тропу могут посещать более 250 человек, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания по обустройству тропы.





– Этот маршрут пользуется популярностью, особенно у мам, которые гуляют с детьми в колясках. Строительство участков тропы планируется поэтапно. В этом году появится смотровая площадка, в последующих планируется обустройство зон отдыха и территории, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.





Обустроить смотровую площадку для горожан в 100-х микрорайонах на экологической туристской тропе «Юго-западная» поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как отметили в мэрии, в пешей доступности от площадки находится шаманское сакральное место «обоо». В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» отмечают, что место издревле является священным. Посещение территории, при соблюдении духовного этикета, благотворно влияет на духовный мир паломника.Работы будут выполнены за счет средств республиканского бюджета по программе благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа.Экологическая тропа начинается со 105 микрорайона и условно разделена на три отрезка: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Общая протяженность тропы - почти пять километров. Смотровая площадка будет обустроена на участке «Зеленый серпантин» в лесу, где открывается красивый панорамный вид.Фото: мэрия Улан-Удэ