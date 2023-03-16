Общество 16.03.2023 в 12:16

В Улан-Удэ обустроят смотровую площадку на экологической тропе в 100-х кварталах

Этот маршрут пользуется популярностью у местных жителей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ обустроят смотровую площадку на экологической тропе в 100-х кварталах
Обустроить смотровую площадку для горожан в 100-х микрорайонах на экологической туристской тропе «Юго-западная» поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

– В 100-х микрорайонах проживает более 60 тысяч горожан. С развитием инфраструктуры растет и спрос на места отдыха. Мы рассчитываем, что смотровая площадка станет местом оздоровления и притяжения горожан. Также это позволит разгрузить существующую «Тропу здоровья» на Верхней Березовке. Приблизительно в день тропу могут посещать более 250 человек, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания по обустройству тропы.


Как отметили в мэрии, в пешей доступности от площадки находится шаманское сакральное место «обоо». В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» отмечают, что место издревле является священным. Посещение территории, при соблюдении духовного этикета, благотворно влияет на духовный мир паломника.

– Этот маршрут пользуется популярностью, особенно у мам, которые гуляют с детьми в колясках. Строительство участков тропы планируется поэтапно. В этом году появится смотровая площадка, в последующих планируется обустройство зон отдыха и территории, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


Работы будут выполнены за счет средств республиканского бюджета по программе благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа.

Экологическая тропа начинается со 105 микрорайона и условно разделена на три отрезка: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Общая протяженность тропы - почти пять километров. Смотровая площадка будет обустроена на участке «Зеленый серпантин» в лесу, где открывается красивый панорамный вид.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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