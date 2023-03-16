В Улан-Удэ 45-летний горожанин до смерти избил жену

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР поБурятии.Следствием установлено, что обвиняемый проживал в квартире одного из домов на улице Октябрьская в Улан-Удэ вместе с супругой и детьми. В течение 2 января нынешнего года в дома он употреблял спиртные напитки. После этого вечером на фоне алкогольного опьянения поссорился с женой и с силой нанес ей множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Опомнившись, обвиняемый попросил соседку вызвать скорую медицинскую помощь и оставался в квартире до приезда врачей и следственно-оперативной группы. В последующем в ходе проведенных допросов он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com