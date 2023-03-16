Котельная в Улан-Удэ была беззащитна перед террористами

В Улан-Удэ сотрудники отделения государственного контроля Управления Росгвардии Бурятии провели проверку объекта топливно-энергетического комплекса – котельной в поселке Заречный. В ее ходе проверялось соблюдение требований обеспечения безопасности.Итоги проверки оказались неутешительны.«Выявлены нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам топливно-энергетического комплекса. В их числе – повреждения периметра, отсутствие дополнительного ограждения, предупредительных и запрещающих знаков, охранного освещения и звукового оповещения и другие нарушения инженерно-технической укрепленности объекта», - рассказали в Росгвардии Бурятии.В отношении владельца котельной составлен акт, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».Фото: Росгвардия Бурятии