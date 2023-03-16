В районе Бурятии продолжают возведение нового моста

В Прибайкальском районе идет капитальный ремонт моста через реку Итанца в селе Лиственничное. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В прошлом году старый мост полностью разобрали, установили опоры ригеля. Уже в апреле строители планируют установку железобетонных балок пролетных строений и другие работы. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2023 года»,

- сообщают в Минтрансе Бурятии.



Для жителей Лиственничного мост имеет большое значение. Он связывает их с соседним селом Кома, в котором находятся все социальные объекты: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

«Работы идут в графике и даже с некоторым опережением. В прошлом году подрядчик выполнил часть работ, запланированных на 2023 год. Будем следить, чтобы все работы продолжались в заданном темпе. Отмечу, что в первую очередь в программу нацпроекта были включены мосты с высокой изношенностью и в аварийном состоянии»,

- отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Напомним, в этом году в Прибайкальском районе продолжится ремонт дорог местного значения в селах Югово, Татаурово и на станции Таловка.



Фото: Минтранс Бурятия