Общество 17.03.2023 в 11:22

В Бурятии взяли пробы «кровавой» воды

Причины ее появления установить пока не получается
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии взяли пробы «кровавой» воды
16 марта в селе Мухоршибирь специалисты Бурприроднадзора взяли пробы красной воды, которая вытекала из двора дома и канавы на ул. Ленина. Их передадут в лабораторию для исследования, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Напомним, 10 марта в селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.

«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали сельчане.


Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось.

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7
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мухоршибирский район

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