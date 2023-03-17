Общество 17.03.2023 в 11:22
В Бурятии взяли пробы «кровавой» воды
Причины ее появления установить пока не получается
Текст: Константин Воронов
16 марта в селе Мухоршибирь специалисты Бурприроднадзора взяли пробы красной воды, которая вытекала из двора дома и канавы на ул. Ленина. Их передадут в лабораторию для исследования, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Напомним, 10 марта в селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.
Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось.
Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7
Напомним, 10 марта в селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.
«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали сельчане.
Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось.
Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7
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