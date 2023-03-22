Медицинские услуги, за которые не нужно платить
Вопрос: «Должны ли мы за свой счет покупать лекарства, которые врач назначил в больнице?»
Ирина М.
Существует четыре вида бесплатной медицинской помощи:
1. Медико-санитарная помощь. Это та, которая оказывается, например, фельдшерами в условиях стационара или участковыми терапевтами.
2. Специализированная медицинская помощь (оказывается в условиях стационара).
3. Высокотехнологичная. Это помощь с применением сложных и уникальных методик и технологий.
4. Скорая медицинская помощь. Она оказывается во всех экстренных случаях.
За что не нужно платить?
- не нужно платить за лекарства, которые назначают врачи в больницах, а также при прохождении лечения в дневных стационарах;
- не подлежат оплате медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, в том числе специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям;
- одноместные или маломестные палаты предоставляются не за дополнительную плату - размещение в них также входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования;
- бесплатно перевозятся и больные, находящиеся на лечении в стационаре, в другие клиники или центры, если требуется дополнительное обследование или диагностика.
Бесплатно в России производятся:
- медицинская реабилитация;
- экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
- различные виды диализа;
- химиотерапия при злокачественных заболеваниях;
- профилактические медицинские осмотры, в том числе детей;
- диспансеризация и другие виды помощи.
Если пациент не доволен качеством медицинской помощи, то первым делом он должен обратиться с претензией к заведующему отделением стационара или руководителю медицинской организации. Также стоит сообщить о факте нарушения в свою страховую компанию.