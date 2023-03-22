Общество 22.03.2023 в 09:00

Медицинские услуги, за которые не нужно платить

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Текст: Номер один
Медицинские услуги, за которые не нужно платить
Номер один

Вопрос: «Должны ли мы за свой счет покупать лекарства, которые врач назначил в больнице?» 

Ирина М.

Существует четыре вида бесплатной медицинской помощи:

1. Медико-санитарная помощь. Это та, которая оказывается, например, фельдшерами в условиях стационара или участковыми терапевтами.

2. Специализированная медицинская помощь (оказывается в условиях стационара).

3. Высокотехнологичная. Это помощь с применением сложных и уникальных методик и технологий.

4. Скорая медицинская помощь. Она оказывается во всех экстренных случаях.

За что не нужно платить?

- не нужно платить за лекарства, которые назначают врачи в больницах, а также при прохождении лечения в дневных стационарах;

- не подлежат оплате медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, в том числе специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям;

- одноместные или маломестные палаты предоставляются не за дополнительную плату - размещение в них также входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования;

- бесплатно перевозятся и больные, находящиеся на лечении в стационаре, в другие клиники или центры, если требуется дополнительное обследование или диагностика.

Бесплатно в России производятся:

- медицинская реабилитация;

- экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

- различные виды диализа;

- химиотерапия при злокачественных заболеваниях;

- профилактические медицинские осмотры, в том числе детей;

- диспансеризация и другие виды помощи.

Если пациент не доволен качеством медицинской помощи, то первым делом он должен обратиться с претензией к заведующему отделением стационара или руководителю медицинской организации. Также стоит сообщить о факте нарушения в свою страховую компанию.

 

 

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