Общество 23.03.2023 в 09:00

Основания для лишения родительских прав

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Основания для лишения родительских прав
Pixabay

Вопрос: «Муж после развода грозится лишить меня родительских прав на двух общих несовершеннолетних детей, так как в данный момент я официально не работаю, и у меня нет собственного жилья (снимать квартиру помогают мои родители). Являются ли перечисленные причины основанием для лишения меня родительских прав?»

Яна Л.

Лишение родительских прав на несовершеннолетнего ребенка является одной из крайних мер, применяемых к родителям. Делается это через суд по месту жительства ответчика.

Для лишения родительских прав необходимы веские основания, подкрепленные соответствующими документами. К ним можно отнести:

- отказ без уважительной причины забирать ребенка из родильного дома, медицинской или иной организации;

- злоупотребление родительскими правами;

- совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, других детей или родителей;

- хронический алкоголизм или наркомания;

- злостное уклонение от уплаты алиментов, подтвержденное привлечением к установленной законом ответственности.

Как правило, суд идет на лишение родительских прав в самых крайних ситуациях, когда уже очевидно, что родитель не просто не выполняет свои родительские обязанности, а представляет опасность для физического, психического и морального развития несовершеннолетнего ребенка.

Для лишения родительских прав требуются весомые доказательства, подтвержденные данными органов опеки и попечительства, правоохранительных органов, образовательных учреждений, медицинских организаций.

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