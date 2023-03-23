Общество 23.03.2023 в 10:09

Поход в баню закончился для улан-удэнки четырьмя месяцами в гипсе

Добиваться компенсации за травмы женщине пришлось в суде
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Текст: Константин Воронов
Поход в баню закончился для улан-удэнки четырьмя месяцами в гипсе
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу горожанки компенсацию морального вреда за травмы, полученные в общественной бане. Посещение помывочной закончилось для пожилой женщины операцией и четырьмя месяцами в гипсе. Поскользнувшись на мокром полу, женщина получила двойной перелом ноги.

Обратившись за компенсацией к руководству организации, улан-удэнка получила отказ. Следующей инстанцией, куда пострадавшая обратилась за справедливостью, стал суд.
 
Суд иск женщины удовлетворил и взыскал с ответчика 50 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил в УФССП Бурятии.
 
«Для исполнения решения суда пристав принял все необходимые меры для того, чтобы индивидуальный предприниматель оплатил свои долги. После возбуждения исполнительного производства он наложил временное ограничение на выезд должника за пределы России и запрет на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Были установлены банковские счета должника, с которых взыскали необходимую сумму и перечислили ее на счет пострадавшей», - рассказали в УФССП.

Фото: pixabay.com
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