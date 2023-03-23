В Бурятии сельчанин забил сожительницу молотком из ревности

В Бурятии 21 марта вечером в одном из домов села Нур-Селение обнаружено тело 48-летней женщины с многочисленными повреждениями на голове и туловище. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний сожитель потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 21 марта вечером обвиняемый дома из ревности напал на сожительницу, нанес ей удары молотком по голове и ногами по туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Ее тело обнаружили соседи, которые позвонили в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый скрылся с места преступления, однако ночью вернулся обратно. В этот момент его задержали сотрудники полиции.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru