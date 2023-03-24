Общество 24.03.2023 в 14:27

Более 220 жителей Бурятии мечтают быть управленцами

Республика - лидер по числу заявок в программу подготовки управленческих кадров для ДФО «Муравьев-Амурский 2030»
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Текст: Номер один
Более 220 жителей Бурятии мечтают быть управленцами
На второй поток программы подготовки управленческих кадров для ДФО «Муравьев-Амурский 2030» подали заявки 3 305 человек, заявились жители 81 российского региона. Наибольшее количество заявок (221) поступило от жителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В топ регионов по количеству регистраций так же вошли Москва, Санкт-Петербург, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Московская области, Еврейская автономная область, Якутия.

Особенностью отбора этого потока стало сохранение высокого уровня интереса к конкурсу у дальневосточников (37,2 % заявок) и рост интереса к поступлению на программу жителей остальных федеральных округов и новых территорий.

«Дальний Восток — это особая земля. И от того, как она будет развиваться, зависит будущее всей нашей страны. Возможность напрямую влиять на развитие событий – личный вызов каждого. Это желание развить в себе стойкость, силу духа, железный характер и патриотизм. Именно с этим мы связываем рост интереса к поступлению на программу в этом году. Отмечу, что среди кандидатов уже есть ветераны СВО, для которых предусмотрим приоритет, и, при условии соответствия общим для всех критериев по образованию, предоставим возможность поступления вне конкурса, как и обещали по итогам послания президента РФ», - говорит Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030»:

Кандидатов ждет дистанционный этап отбора, включающий видеовизитку и тестирование на платформе программы. По итогам его прохождения будут отобраны около 200 участников, которым предстоит процедура очной оценки.

Далее состоится зачисление на учебную программу. Курсанты, прошедшие отбор с первых дней обучения, под руководством первых лиц погрузятся в реальные проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока. Программа обучения разработана с учетом специфики регионов ДФО, учитывает девять часовых поясов, климатические условия, социальные и экономические особенности регионов.

Программу реализует АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и экспертном сопровождении школы управления Сколково, Дальневосточного федерального университета и Президентской академии.

В 2022 году состоялся первый отбор, конкурс на программу составил 50 человек на место. В настоящее время курсанты первого потока завершают обучение. Некоторые уже получили назначение.


Фото: unsplash.com
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