Общество 24.03.2023 в 15:54

Реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ идет полным ходом

На объекте задействовано более двухсот рабочих
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Текст: Константин Воронов
Реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ идет полным ходом
Реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ идет в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, сообщили в мэрии города. На объекте задействовано порядка 230 человек и 35 единиц автотранспорта и техники. Строительство ведет подрядная организация ФАУ «РосКапСтрой».

«В настоящий момент по основным зданиям и сооружениям завершаются работы по устройству фундаментов, ведутся работы по армированию стен, монтаж металлических каркасов зданий и сооружений, - рассказали в городской администрации.

Также подрядчик устраивает основания иловой насосной станции, контактного бассейна, блока реагентной обработки сточных вод, лаборатории и насосной станции технической воды.

Мощность объекта составляет 130 тысяч кубов в сутки. В состав сооружений входит дорогостоящее оборудование, предназначенное для механической, биологической очистки, доочистки сточных вод, обеззараживания сточных вод и обработки осадка сточных вод.

Напомним, очистные сооружения будут обновлены впервые с 1984 года. Реконструкция правобережных очистных идет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Общая стоимость работ составляет около 12 млрд рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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