Общество 27.03.2023 в 09:40

В Бурятии в честь Дня театра оперный объявил 50-процентную скидку на билеты

Бурятский театр оперы и балета дарит зрителям  скидку на билеты в размере 50 %  в честь Международного дня театра
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в честь Дня театра оперный объявил 50-процентную скидку на билеты
Только сегодня, 27 марта, при покупке билета на сайте uuopera.ru действует скидка 50 %  на все спектакли по промокоду  «TEATR2023», сообщили в минкультуры Бурятии.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод при покупке, и сумма  будет пересчитана автоматически. Скидка действительна только один день - 27 марта до 23:59 по местному времени.

Сейчас на сайте Бурятского театра оперы и балета можно приобрести билеты на спектакли в марте, апреле, мае. Зрителей ждут шедевры мировой, русской и бурятской классики: опера «Руслан и Людмила» ( концертное исполнение, 6+), «Тоска» (16+) и «Кармен» (16+), рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+), оперетта «Мистер Икс» (12+), «Князь Игорь» (12+), национальный балет «Красавица Ангара» (6+), бессмертная классика – балеты «Лебединое озеро» (6+), «Дон Кихот» (6+), «Бахчисарайский фонтан» (12+), концерты.

Таких скидок до конца сезона больше не будет.

Напомним, 27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.

С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Всемирный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы.

Фото: minkultrb.ru
Теги
театр день оперный акция

Все новости

В Бурятии спасут село Сотниково от вод Селенги
27.03.2023 в 10:20
6 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
27.03.2023 в 10:02
В Бурятии водитель грузовика сбил юных мотоциклистов и сбежал
27.03.2023 в 09:53
В Бурятии в честь Дня театра оперный объявил 50-процентную скидку на билеты
27.03.2023 в 09:40
В Бурятии осудили свердловского мошенника
27.03.2023 в 09:36
Незаконное оформление микрозайма или кредита
27.03.2023 в 09:00
В Бурятии директор управляющей организации заплатит крупный штраф
26.03.2023 в 17:21
В Бурятии по вине фермера произошел крупный пожар
26.03.2023 в 16:28
МЧС Бурятии советует, как правильно ходить при гололеде
26.03.2023 в 15:58
Популярный препарат от диабета перестанут поставлять в Россию
26.03.2023 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В Бурятии спасут село Сотниково от вод Селенги
В пригороде Улан-Удэ построят дамбу для защиты от паводков
27.03.2023 в 10:20
Незаконное оформление микрозайма или кредита
Что делать?
27.03.2023 в 09:00
В Бурятии директор управляющей организации заплатит крупный штраф
В Заиграевском районе нашли нарушения сразу в шести домах


26.03.2023 в 17:21
МЧС Бурятии советует, как правильно ходить при гололеде

Также спасатели рассказали, как безопасно падать

26.03.2023 в 15:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru