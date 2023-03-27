В Бурятии в честь Дня театра оперный объявил 50-процентную скидку на билеты

Только сегодня, 27 марта, при покупке билета на сайте uuopera.ru действует скидка 50 % на все спектакли по промокоду «TEATR2023», сообщили в минкультуры Бурятии.Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод при покупке, и сумма будет пересчитана автоматически. Скидка действительна только один день - 27 марта до 23:59 по местному времени.Сейчас на сайте Бурятского театра оперы и балета можно приобрести билеты на спектакли в марте, апреле, мае. Зрителей ждут шедевры мировой, русской и бурятской классики: опера «Руслан и Людмила» ( концертное исполнение, 6+), «Тоска» (16+) и «Кармен» (16+), рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+), оперетта «Мистер Икс» (12+), «Князь Игорь» (12+), национальный балет «Красавица Ангара» (6+), бессмертная классика – балеты «Лебединое озеро» (6+), «Дон Кихот» (6+), «Бахчисарайский фонтан» (12+), концерты.Таких скидок до конца сезона больше не будет.Напомним, 27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Всемирный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы.Фото: minkultrb.ru