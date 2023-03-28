Как сохранить прожиточный минимум от исполнительных документов

Судебные приставы помогут жителям Бурятии разобраться с вопросами сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требования исполнительных документов, сообщили в республиканском управлении ФССП.В нем, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате республики 30 марта с 10:00 до 18:00 пройдет личный приём граждан по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требования исполнительных документов.Напомним, с 1 февраля 2022 года граждане имеют право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, объяснят, как воспользоваться таким правом, как правильно написать заявление о сохранении прожиточного минимума и через какие сервисы его можно будет подать.Приём граждан должностными лицами УФССП России по Республике Бурятия будет проводитьсяПриём граждан в районных отделениях судебных приставов:Приём граждан в Общественной палате Республики Бурятия:Фото: УФССП по Бурятии