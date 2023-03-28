Общество 28.03.2023 в 10:37
Как сохранить прожиточный минимум от исполнительных документов
Судебные приставы помогут жителям Бурятии разобраться в этих вопросах на личном приеме
Текст: Номер один
Судебные приставы помогут жителям Бурятии разобраться с вопросами сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требования исполнительных документов, сообщили в республиканском управлении ФССП.
В нем, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате республики 30 марта с 10:00 до 18:00 пройдет личный приём граждан по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требования исполнительных документов.
Напомним, с 1 февраля 2022 года граждане имеют право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.
Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, объяснят, как воспользоваться таким правом, как правильно написать заявление о сохранении прожиточного минимума и через какие сервисы его можно будет подать.
Приём граждан должностными лицами УФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.
Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).
Приём граждан в Общественной палате Республики Бурятия: с 10:00 до 12:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.
Фото: УФССП по Бурятии
В нем, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате республики 30 марта с 10:00 до 18:00 пройдет личный приём граждан по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требования исполнительных документов.
Напомним, с 1 февраля 2022 года граждане имеют право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.
Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, объяснят, как воспользоваться таким правом, как правильно написать заявление о сохранении прожиточного минимума и через какие сервисы его можно будет подать.
Приём граждан должностными лицами УФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.
Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).
Приём граждан в Общественной палате Республики Бурятия: с 10:00 до 12:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.
Фото: УФССП по Бурятии