Общество 29.03.2023 в 13:24

В Улан-Удэ пройдет рейд по бездомным собакам

В Железнодорожном районе жители смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пройдет рейд по бездомным собакам

30 марта в микрорайоне Аршан Железнодорожного района мобильные группы будут отлавливать безнадзорных собак, а также проверят правила содержания домашних животных. Вдобавок специалисты выяснят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Кроме того, по улице Дарвина 12/1а вблизи конечной остановки маршрута № 95, c 10:00 до 15:30 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному, который стоит 355 рублей.

Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула можно по телефону: 67-92-92. Также подать заявку на вакцинацию или регистрацию домашнего животного можно по номерам 44-30-00; 46-09-29.

Напоминаем, что вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в будние дни в ветеринарных кабинетах городской станции по борьбе с болезнями животных с 9:00 до 16:00 по адресам:

- ул. Шульца, д. 4, тел.: 18-00-25,
- ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71;
- ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05.


Фото: Номер один

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