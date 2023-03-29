В Бурятии возврат мелкого долга превратился в грабеж

Невероятная с точки зрения здравого смысла история началась в Бурятии еще в ноябре 2021 года, когда в полицию Кабанского района с заявлением о грабеже обратилась жительница села Брянск. Женщина рассказала о том, что еще летом 19-летний молодой человек из соседнего села забрал в счет долга принадлежащий ей автомобиль отечественного производства.Наведавшись в их дом, он стал предъявлять претензии её сыну, задолжавшему 7,5 тыс рублей отцу гостя. Затем, сообщив, что заберет в счет долга машину и вернет на условиях возврата денег, молодой человек на машине хозяйки выехал со двора. А на её возражения не реагировал.Автомобиль он оставил на временное хранение у проживающего в селе Брянск знакомого, который также присутствовал при учиненном разбирательстве. Сам злоумышленник отправился в Джидинский район.Спустя несколько месяцев владелица авто вернула долг, однако машину забрать не удалось, и она обратилась в полицию. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств произошедшего, рассказали в республиканском МВД.Полицейские установили, что 16-летний приятель злоумышленника обменял оставленное ему чужое авто на мотоцикл, принадлежащий одному из жителей района. Такой поступок он объяснил «длительным отсутствием интереса к транспортному средству» как со стороны завладевшего им знакомого, так и законной владелицы.В итоге в настоящее время полицейскими изъята часть кузова похищенного автомобиля – всё, что осталось от него после дальнейших неоднократных перепродаж.Возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (Грабеж) в отношении забравшего чужое имущество в счет долга злоумышленника и статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата) в отношении распорядившегося им по своему усмотрению подозреваемого, кому оно было вверено.Фото: «Номер один»