Юные улан-удэнцы научились делать кукол в старорусском костюме

24 марта на базе детского сада №161 «Ёлочка» в Улан-Удэ прошел мастер-класс по русской тряпичной кукле-столбушке с элементами семейского костюма. Автор занятия - участница проекта Елена Варанкина.

Проект «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить» разработала региональная общественная организация «Общество культуры семейских Республики Бурятия». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основная цель данного проекта - изучение старорусского костюма старообрядцев Забайкалья - семейских. Одно из направлений работы - работа в дошкольных учреждениях, занимающихся по программе приобщения детей дошкольного возраста к культуре семейских – староверов Забайкалья.

Задачей мастер-класса было познакомить детей с костюмом старообрядцев Забайкалья – семейских и закрепить знания посредством изготовления куклы. В творческий процесс были вовлечены воспитатели и дети старшего дошкольного возраста (пяти-шести лет). Воспитанников детского сада к мастер-классу тщательно подготовили - нарядили в национальные костюмы. Нарядилась в семейский костюм и воспитатель группы, в которой проходил мастер-класс.





В первой части занятия ведущая рассказала о костюме с показом элементов на реальной одежде, во второй части занятия прошел непосредственно сам мастер-класс.

Совместный творческий процесс был очень увлекателен: участники процесса с удовольствием погрузились в мир тряпичной куклы и ручной работы. Дети стремились принять самое активное участие в творчестве – дружно помогали взрослым. Приматывая элементы одежды к кукле ребята, часто повторяли названия предметов: сарафан, запон, кичка. В процессе творчества дети-непоседы умудрялись играть еще не законченной игрушкой - громко стучали по столу, изображая походку куклы и придумывали имена. Особенно обрадовались дети маленьким бусам, которые нужно было одеть на куклу в конце занятия.

После завершения мастер-класса все дружно стали придумывать куклам имена: «У нас будет Василиса, а у меня Дарья, а мы назовём нашу куклу Матрёной…» В этот день группа «Ёлочки» была ярко озарена добрыми улыбками взрослых и неописуемым восторгом детских глаз!





Фото: РОО «Общество культуры семейских Республики Бурятия».