В Бурятии известный общественник предложил отметить 100-летие республики акцией чистоты

Экоактивист Чингис Болотов призывает жителей республики своими руками сделать подарок для родного края.- Республика Бурятия в этом году отмечает своё столетие. Предлагаю отметить юбилей не банкетами и салютами, а простой человеческой заботой о родимом крае. Устроим акцию чистоты для Бурятии. В честь юбилея организуем акции по уборке не только своих территорий, но и тех, что рядом с вашим местом работы, которые юридически не относятся к вам, но зато намозолили глаза. Предлагаю провести как минимум 100 уборок к 100-летию республики! Это будет приятный подарок, который мы сделаем своими руками для Родной земли, - говорит известный общественник.Кроме того, Чингис Болотов присоединиться к проекту историков и гидов, которые бы рассказали участникам уборки о тех местах, где будут проходить акции:- Всех историков, гидов, работников архивов я попрошу помочь нам. Нам важно рассказать участникам уборки о тех местах, где мы проводим акции, об их исторической ценности. В Юбилей Республики мы должны узнавать Бурятию и заново знакомиться с ней. Я обращаюсь ко всем. К бизнесу, предприятиям, организациям и администрациям Улан-Удэ и Республики Бурятия. Мы, конечно, можем сделать всё и без администраций. Но республика общая и я считаю, что это наша общая задача! Мы, АНО СОБЫТИЕ, уже запланировали проведение более двух десятков субботников и сейчас прорабатываем акции по обустройству территорий. Прошу репост и приглашаю присоединяться! – призывает экоактивист.