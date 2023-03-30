Общество 30.03.2023 в 09:26

В Улан-Удэ запустили еще два новых укороченных маршрута

На них будет действовать пересадочный тариф
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ запустили еще два новых укороченных маршрута
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ заработают маршруты №33а (Кирзавод - Мегатитан) и №19а - (пос. Тулунжа - пл. Советов - Гэлакси).

Как сообщили в мэрии, по маршруту №33а будет курсировать один автобус, по №19а - два автобуса. О расписании маршрутов власти обещали сообщить позже.

На оба маршрута распространен пересадочный тариф.

В мэрии также напомнили, как действует пересадочный тариф на автобусах МУП «Городские маршруты»:

- Пассажир автобуса оплачивает проезд любой банковской картой, затем доезжает до пересечения с любой трамвайной линией, пересаживается в нужный трамвай, и там эту же карту прикладывает к терминалу безналичной оплаты кондуктора.

- Ваши деньги списываться не будут при условии, если между первой и второй оплатой прошло не больше часа. Таким образом, поездка, которая могла бы обойтись вам в 55 рублей, будет стоить 30 рублей.

- В обратном случае, если вы пересаживаетесь с трамвая на автобус данных маршрутов, с вашей карты спишется только пять рублей, как разница проездов на трамвае и автобусе.

Фото: «Номер один»
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