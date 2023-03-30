В Улан-Удэ на улице Московская ввели одностороннее движение

С сегодняшнего дня в Улан-Удэ меняется схема движения транспорта на участке по улице Московская.«Согласно требованиям ГИБДД, вместо двустороннего движения здесь организовано одностороннее. Движение будет осуществляется по ул. Московская от ул. Революции 1905 года до ул. Цивилева. Будьте внимательны», - сообщили в мэрии города.