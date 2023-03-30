Общество 30.03.2023 в 13:26

В Улан-Удэ на улице Московская ввели одностороннее движение

Изменения уже вступили в силу
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на улице Московская ввели одностороннее движение
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ меняется схема движения транспорта на участке по улице Московская.

«Согласно требованиям ГИБДД, вместо двустороннего движения здесь организовано одностороннее. Движение будет осуществляется по ул. Московская от ул. Революции 1905 года до ул. Цивилева. Будьте внимательны», - сообщили в мэрии города.

Теги
движение

Все новости

Молодой улан-удэнец украл у пьяного вахтовика крупную сумму денег
30.03.2023 в 13:52
В Улан-Удэ на улице Московская ввели одностороннее движение
30.03.2023 в 13:26
Глава Бурятии поделится опытом поддержки спецоперации
30.03.2023 в 12:53
В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП
30.03.2023 в 12:23
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности»
30.03.2023 в 12:00
Житель Бурятии оплатит штраф в четверть миллиона за перегруз
30.03.2023 в 11:56
В Улан-Удэ инцидент в Русском драматическом театре проверит прокуратура
30.03.2023 в 10:57
Каждый пятый работник в Бурятии боится увольнения
30.03.2023 в 10:55
В Бурятии продолжают искать убийцу сельского библиотекаря
30.03.2023 в 10:17
Житель Закаменского района оплатил налоги после ареста автомобиля
30.03.2023 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП
В республике  на танкодромах ВВО имитировались условия реального боя
30.03.2023 в 12:23
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр распространил официальное разъяснение  по инциденту с актером
30.03.2023 в 12:00
Житель Бурятии оплатит штраф в четверть миллиона за перегруз

Экспедитора поймали с перегрузом на пункте весового контроля в Сотниково

30.03.2023 в 11:56
В Улан-Удэ инцидент в Русском драматическом театре проверит прокуратура
Она даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры
30.03.2023 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru