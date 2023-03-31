МАПП «Забайкальск» будет пропускать 1600 грузовых машин в сутки

Вопрос совершенствования работы пунктов пропуска через госграницу на Дальнем Востоке стал одним из ключевых на заседании совета округа, который 30 марта провел полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с участием губернаторов дальневосточных регионов.«Недавно состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Обсуждались вопросы сотрудничества. Совершенно очевидно, что без четкой работы приграничной инфраструктуры развитие международных экономических связей затруднительно», – отметил Юрий Трутнев.Сейчас на территории ДФО действуют 59 пунктов пропуска, 14 из них уже начали реконструировать для увеличения пропускной способности.«В качестве примера можно привести автомобильный пункт пропуска Забайкальск, пропускная способность которого после реконструкции составит 1600 грузовых транспортных средств в сутки, что превышает текущий показатель более чем в пять раз», - сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.Особое значение имеет процесс синхронизации реконструкции пунктов пропуска со сроками мероприятий по развитию примыкающих к ним объектов автомобильной инфраструктуры и увеличению провозной способности железнодорожных путей.«Сегодня значительная часть экспортного потенциала Российской Федерации развернулась на Дальний Восток, пошла в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но мы видим дефицит провозных мощностей. И, прежде всего, это связано с Восточным полигоном. Но также есть и недоработки по модернизации и строительству пунктов пропуска. Росгранстрой достаточно уверенно говорит, что он выполнит работы в соответствии с утверждёнными графиками, и в течение ближайших полутора-двух лет вопросы, связанные со строительством и реконструкцией пунктов пропуска на Дальнем Востоке, будут решены», – сказал Юрий Трутнев.Напомним, на реконструкцию МАПП «Забайкальск» выделено 2,8 млрд рублей. Подрядная организация, с которой заключили контракт, сама к концу года разработает проектно-сметную документацию, и выполнит работы в течение двух следующих лет.Как рассказал глава Забайкалья Александр Осипов по итогам заседания, практически по всем вопросам модернизации пунктов пропуска приняты конструктивные решения.«Забайкалье обладает самой развитой транспортной инфраструктурой - и приграничной и трансграничной: у нас восемь наземных пунктов пропуска, к которым ведут федеральные и региональные автомобильные дороги, железнодорожные пути. Самый большой потенциал из всех регионов Дальнего Востока, и, скорее всего, всей страны, это у Забайкалья», - цитирует губернатора Забайкалья его пресс-служба.Фото: пресс-служба Читинской таможни