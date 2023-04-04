В Бурятию снова вернется снег

В Бурятском гидрометцентре предупреждают об ухудшении погоды. Так, завтра 5 апреля по республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. По Прибайкалью – до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура ночью 0, -5 градусов. Местами – до -15 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -1, +4 градусов, местами до +9.

В Улан-Удэ 5 апреля ночью без осадков. Утром и днем тоже пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 18 м/с! Температура ночью -2,-4 градуса, днем до +2,+4.

6 апреля по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12, ночью в отдельных районах 15-18 м/с.Температура ночью -6,-11, местами -14,-19. Днем +1,+6, местами до +11, по северной половине 0,-5.

7 апреля сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью по трассе БАМ местами вновь пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -10,-15 градусов. Днем +8, +13, местами до +18 градусов. По северной половине до 0,+5 градусов.





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