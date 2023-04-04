Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии

Популярная группа «Намгар», теперь входящая в состав театра «Байкал», начала гастроли по районам Бурятии в рамках ее 100-летия, сообщили в минкульте Бурятии.Накануне, 3 апреля с аншлагом прошли концерты в сёлах Барагхан и Курумкан. «Спасибо за прекрасный концерт», «Какой уникальный голос», «Очень интересно видеть живую легенду на нашей сцене», делятся впечатлениями зрители.Театр «Байкал» выражает благодарность за теплый и радушный прием администрацию ДК и глав поселения и напоминает о расписании концертов в других районах:7 апреля в 16:00 - с. Усть-Эгита7 апреля в 19:00 - с. Можайка10 апреля в 15:00 - с. Новоселенгинск10 апреля в 19:00 - с. Гусиное озеро11 апреля в 15:00 - с. Селендума11 апреля в 19:00 - с. ТаширБилеты можно приобрести у распространителей, а также онлайн на сайте театра «Байкал». Действует «Пушкинская карта»Возрастное ограничение 6+Фото: minkultrb.ru