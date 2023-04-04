Общество 04.04.2023 в 17:18

Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии

Звезда world music теперь входит в состав театра «Байкал»
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Текст: Номер один
Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии
Популярная группа «Намгар», теперь входящая в состав театра «Байкал», начала гастроли по районам Бурятии в рамках ее 100-летия, сообщили в минкульте Бурятии.

Накануне, 3 апреля с аншлагом прошли концерты в сёлах Барагхан и Курумкан. «Спасибо за прекрасный концерт», «Какой уникальный голос», «Очень интересно видеть живую легенду на нашей сцене», делятся впечатлениями зрители.

Театр «Байкал» выражает благодарность за теплый и радушный прием администрацию ДК и глав поселения и напоминает о расписании концертов в других районах:

7 апреля в 16:00 - с. Усть-Эгита
7 апреля в 19:00 - с. Можайка
10 апреля в 15:00 - с. Новоселенгинск
10 апреля в 19:00 - с. Гусиное озеро
11 апреля в 15:00 - с. Селендума
11 апреля в 19:00 - с. Ташир

Билеты можно приобрести у распространителей, а также онлайн на сайте театра «Байкал». Действует «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: minkultrb.ru

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музыка фолк Намгар гастроли

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