Общество 05.04.2023 в 09:47
В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без воды
Решать проблему пришлось с помощью прокуратуры и судов
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению многодетных жителей Улан-Удэ о нарушении их прав на обеспечение земельных участков инфраструктурой.
«Администрация Улан-Удэ бесплатно выделила в собственность многодетным семьям земельные участки в 124-м микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не были обеспечены водоснабжением», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырех многодетных семей необходимой инфраструктурой.
Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Властям города дали полтора года на исполнение судебного решения. Вопрос остается на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
«Администрация Улан-Удэ бесплатно выделила в собственность многодетным семьям земельные участки в 124-м микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не были обеспечены водоснабжением», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырех многодетных семей необходимой инфраструктурой.
Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Властям города дали полтора года на исполнение судебного решения. Вопрос остается на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
Тегимногодетные прокуратура