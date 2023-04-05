В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без воды

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению многодетных жителей Улан-Удэ о нарушении их прав на обеспечение земельных участков инфраструктурой.«Администрация Улан-Удэ бесплатно выделила в собственность многодетным семьям земельные участки в 124-м микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не были обеспечены водоснабжением», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырех многодетных семей необходимой инфраструктурой.Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Властям города дали полтора года на исполнение судебного решения. Вопрос остается на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»