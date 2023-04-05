Общество 05.04.2023 в 09:47

В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без воды

Решать проблему пришлось с помощью прокуратуры и судов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без воды
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению многодетных жителей Улан-Удэ о нарушении их прав на обеспечение земельных участков инфраструктурой.

«Администрация Улан-Удэ бесплатно выделила в собственность многодетным семьям земельные участки в 124-м микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не были обеспечены водоснабжением», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырех многодетных семей необходимой инфраструктурой.

Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Властям города дали полтора года на исполнение судебного решения. Вопрос остается на контроле прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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