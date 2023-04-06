Общество 06.04.2023 в 12:14

В Бурятии построят юрту высотой 17 метров и весом в 20 тонн

Начали приоткрываться секреты большого представления к 100-летию республики
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Текст: Номер один
В Бурятии построят юрту высотой 17 метров и весом в 20 тонн
В Улан-Удэ 3 июня на центральном стадионе состоится музыкально-театральное представление, воспевающее богатую историю и культуру Бурятии «Буряад Улас - 100 жэл. Бурятия – 100 лет». В представлении отразится вся история Бурятии со времен гуннов до современности, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В представлении примут участие более 2000 жителей республики, Забайкалья, Иркутской области и Монголии.

«В работе задействованы лучшие творческие умы республики: режиссеры, художники, артисты, дизайнеры, актеры, певцы, музыканты. В каждом номере, в каждой песне и детали мы закладываем любовь к родной Бурятии. Это будет ярко и зрелищно!», - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Организаторы подготовили конструкцию в виде юрты с большим 360-градусным объемным экраном на 8 граней, который перенесет вас в самое сердце действия, заставляя вас почувствовать себя частью истории с любой точки стадиона. А полное художественное оформление стадиона орнаментами, отражающими культуру и бурятского, и русского, и эвенкийского народов, добавит общей атмосферы события.

«Одна только юрта по центру будет 17 метров в высоту и весить 20 тонн. А от ее верхушки во все концы стадиона будет развешано 811 метров хии морин*. Думаю, все получится масштабно и красиво», - поделился секретом главный художник представления Алексей Амбаев.

Много ярких деталей, нестандартных творческих решений готовит рабочая группа, ведь уровень праздника – очень высокий.

«По каждому из блоков сценария работают отдельные команды – специально пишется музыка, ставятся хореографические номера, создаются объемные декорации и сценическое оформление, шьются костюмы. Для большего эффекта некоторые инсталляции будут передвижные», - рассказывает главный режиссер Олег Юмов.

Возрастной ценз: 0+

*Хий-морин - конь-ветер (конь удачи) – священный флажок, символизирующий биоэнергию человека и обозначающий его психическое, физическое состояние. Он способен исполнять желание, устранять препятствия на жизненном пути, приносить удачу, благополучие и процветание.

Фото: egov-buryatia.ru
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