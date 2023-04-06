Общество 06.04.2023 в 12:23

В двух райцентрах Бурятии для детей-сирот построят многоквартирные дома

Строительство дома в селе Тарбагатай уже стартовало
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Текст: Константин Воронов
В двух райцентрах Бурятии для детей-сирот построят многоквартирные дома
В Бурятии стартовало строительство дома для детей-сирот в селе Тарбагатай. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодня уже выполнены работы по заливке фундамента, возводятся стены подвала. В доме будет 36 однокомнатных квартир площадью от 29 до 33 кв. метров. Всего в этом году будет построено два таких дома в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах.

- Проектом предусмотрена сдача домов с отделкой «под ключ», с установкой сантехнического оборудования, электропечей. В доме предполагается два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир, – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

В этом году планируется построить два дома для детей-сирот в селах Мухоршибирь и Тарбагатай. Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года. Застройщиком является Ипотечная корпорация Бурятии.

- Задача перед Ипотечной корпорацией стоит сложная и ответственная: в этом году начали строительство и в этом же году должны ввести объекты в эксплуатацию. Общая площадь каждого дома, состоящего из 36 квартир, – 1789 кв. м, в том числе площадь квартир – 1180 кв. м. На прилегающей территории запроектированы освещение, автостоянка, игровые зоны для детей, зоны для отдыха и занятия физкультурой и, конечно, озеленение, – рассказал главный инженер Ипотечной корпорации Бурятии Роман Вихорь.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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