В двух райцентрах Бурятии для детей-сирот построят многоквартирные дома

В Бурятии стартовало строительство дома для детей-сирот в селе Тарбагатай. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодня уже выполнены работы по заливке фундамента, возводятся стены подвала. В доме будет 36 однокомнатных квартир площадью от 29 до 33 кв. метров. Всего в этом году будет построено два таких дома в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах.- Проектом предусмотрена сдача домов с отделкой «под ключ», с установкой сантехнического оборудования, электропечей. В доме предполагается два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир, – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.В этом году планируется построить два дома для детей-сирот в селах Мухоршибирь и Тарбагатай. Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года. Застройщиком является Ипотечная корпорация Бурятии.- Задача перед Ипотечной корпорацией стоит сложная и ответственная: в этом году начали строительство и в этом же году должны ввести объекты в эксплуатацию. Общая площадь каждого дома, состоящего из 36 квартир, – 1789 кв. м, в том числе площадь квартир – 1180 кв. м. На прилегающей территории запроектированы освещение, автостоянка, игровые зоны для детей, зоны для отдыха и занятия физкультурой и, конечно, озеленение, – рассказал главный инженер Ипотечной корпорации Бурятии Роман Вихорь.Фото: пресс-служба правительства Бурятии