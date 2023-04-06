Общество 06.04.2023 в 15:12
Монгол пытался вывезти из РФ семена овощей и земляники
Но вез их без фитосанитарного сертификата, который ему придется оформить
Текст: Номер один
В Бурятии на МАПП «Кяхта» сотрудниками Бурятской таможни совместно с государственным инспектором Россельхознадзора выявлено нарушение правил и норм карантина растений при вывозе с из России подкарантинной продукции, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Гражданин Монголии пытался провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска (семена овощных культур в ассортименте – 709 штук, семена цветочных культур в ассортименте – 210 штук, семена земляники – 50 штук) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это нарушение федерального закона «О карантине растений».
Составлен административный протокол, подкарантийнная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
После этого гость из Монголии сможет везти к себе в страну пакетики с семенами помидоров, огурцов, перцев, редиски и даже земляники. Число пакетиков – явное доказательство того, что в соседней стране на такие товары для огородников появился спрос.
Как сообщал «Номер один», в эти дни в Улан-Баторе проходил форум «Возрождение земледелия-2023». Власти Монголии ставят цель полного самобеспечения семенами картофеля. Для этого потребуется общенациональная трехлетняя схема семеноводства получения безвирусных, суперэлитных и элитных семян. Кроме того, в соседней стране планируется создать 172 специализированных плодово-ягодных хозяйств и питомников саженцев. Они появятся в каждом аймаке. В частности, в этом году питомники саженцев откроются в аймаках Дундговь, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Баянхонгор и Сэлэнгэ.
Видимо, в программу включаются и рядовые граждане.
Фото: 38fsvps.ru
Гражданин Монголии пытался провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска (семена овощных культур в ассортименте – 709 штук, семена цветочных культур в ассортименте – 210 штук, семена земляники – 50 штук) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это нарушение федерального закона «О карантине растений».
Составлен административный протокол, подкарантийнная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
После этого гость из Монголии сможет везти к себе в страну пакетики с семенами помидоров, огурцов, перцев, редиски и даже земляники. Число пакетиков – явное доказательство того, что в соседней стране на такие товары для огородников появился спрос.
Как сообщал «Номер один», в эти дни в Улан-Баторе проходил форум «Возрождение земледелия-2023». Власти Монголии ставят цель полного самобеспечения семенами картофеля. Для этого потребуется общенациональная трехлетняя схема семеноводства получения безвирусных, суперэлитных и элитных семян. Кроме того, в соседней стране планируется создать 172 специализированных плодово-ягодных хозяйств и питомников саженцев. Они появятся в каждом аймаке. В частности, в этом году питомники саженцев откроются в аймаках Дундговь, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Баянхонгор и Сэлэнгэ.
Видимо, в программу включаются и рядовые граждане.
Фото: 38fsvps.ru