Бурятию ждет легкое потепление на выходных

Бурятский гидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни ожидается потепление. Правда, все еще будет снег.

Так, завтра 7 апреля по республике ожидается переменная облачность, в большинстве районов без осадков. Днем теплая погода, ночью по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, днем +9,+14, местами до +19, по крайнему северу 0,+5.

В пятницу в Улан-Удэ обещают погоду без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура ночью -8,-10, а днем +12,+14.

В субботу, 8 апреля сохранится переменная облачность. Ночью будетпреимущественно без осадков, а утром и днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 16-21, в отдельных районах 7-12 м/с. Температура ночью составит +1,-4, местами -8,-13. Днем столбики термометра поднимутся до +10,+15, местами 0,+5.

В воскресенье 9 апреля снова немного похолодает. По республике переменная облачность, утром и днем местами небольшой снег, а по южной половине - до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, по северу до -21 градусов. Тмепература днем до +4,+9, местами -1,-6.





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