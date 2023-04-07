В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали после жалобы жильца

В Улан-Удэ житель многоквартирного дома №38 в 140а микрорайоне пожаловался в Муниципальную жилищную инспекцию на «ЖКС Лесная». Горожанин сообщил, что придомовая территория и контейнерная площадка жилого дома завалены бытовым и строительным мусором, который управляющая компания своевременно не убрала.По данному факту жилинспекция провела внеплановую проверку. Нарушения со стороны «ЖКС Лесная» подтвердились.«Управляющей компании выдано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований постановления Госстроя, а также «Правил благоустройства территорий городского округа «Город Улан-Удэ». Материалы проверки направили в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства и Госстройжилнадзор для составления протокола об административном правонарушении», - рассказали в ведомстве.По результатам рассмотрения материалов «ЖКС Лесная» оштрафована на 10 тысяч рублей. На данный момент все нарушения уже устранены.Фото: мэрия Улан-Удэ