Общество 07.04.2023 в 10:56

В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали после жалобы жильца

Компания не убирала мусор, которым был завален двор дома
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали после жалобы жильца
В Улан-Удэ житель многоквартирного дома №38 в 140а микрорайоне пожаловался в Муниципальную жилищную инспекцию на «ЖКС Лесная». Горожанин сообщил, что придомовая территория и контейнерная площадка жилого дома завалены бытовым и строительным мусором, который управляющая компания своевременно не убрала.

По данному факту жилинспекция провела внеплановую проверку. Нарушения со стороны «ЖКС Лесная» подтвердились.

«Управляющей компании выдано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований постановления Госстроя, а также «Правил благоустройства территорий городского округа «Город Улан-Удэ». Материалы проверки направили в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства и Госстройжилнадзор для составления протокола об административном правонарушении», - рассказали в ведомстве.

По результатам рассмотрения материалов «ЖКС Лесная» оштрафована на 10 тысяч рублей. На данный момент все нарушения уже устранены.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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