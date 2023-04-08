Геймеры Бурятии остались без денег

В Бурятии появилась своя сборная по киберспорту. Команда будет представлять республику не только на чемпионате России, но и на других киберспортивных турнирах. Однако участников команды почему-то постоянно оставляют без призовых денег. «Номер один» попытался разобраться в ситуации.Киберспорт называют также электронным видом спорта. Это командное или одиночное соревнование в компьютерных видеоиграх. Первое соревнование датируется 19 октября 1972 года. К слову, общий размер аудитории киберспорта в мире эксперты оценивают в 394 млн человека. По данным российской компании ВЦИОМ, почти каждый четвертый россиянин (23%) регулярно играет в видеоигры на разных устройствах.По рынку российского гейминга в связи со спецоперацией ударили санкции.«Вследствие ухода из России ряда зарубежных компаний более половины опрошенных игроков (51%) столкнулись с проблемами. Самое расхожее неудобство - невозможность приобрести новые игры или внутриигровой контент в связи с блокировкой российских банковских карт за рубежом. Пятая часть (20%) геймеров пожаловалась на недоступность свежих зарубежных игр в России», - сообщает ВЦИОМ.Тем не менее охват аудитории по-прежнему огромен. На сегодняшний день сфера информационных технологий переинвестирована. Крупнейшие венчурные фонды мира вкладывают колоссальные деньги в индустрию игр. По обороту денежных средств создание компьютерных игр уже обошло кинематограф. Для создания видеоигры задействуют в десятки раз больше людей, чем при создании лучшего фильма. Это подтверждается бесконечностью титров при финале.В плане киберразвития Бурятия старается не отставать. На территории Улан-Удэ давно существует центр образовательных технологий Memo Education. В их арсенале имеется много различных курсов и направлений для детей от пяти до 18 лет. Но одним из самых интересных стали кружки программирования и роботехники. Несмотря на то, что предмет введен всего четыре года назад, ребята уже сами создают игры и выкладывают на платформу Google Play.- Создание игр и киберспорт это одна сфера. Существуют определенные игры, в которые играет очень много людей. Например, такие как Counter-Strike (16+) и Dota 2 (16+). Также в наш центр ходят дети, и у нас преподают создание игр. В связи с чем мы решили создать команду по киберспорту на базе нашего образовательного центра, - сказал руководитель и создатель центра Роман Кушкоев.В общей сложности у центра есть уже три команды. Ребята собраны из тех, кто уже хорошо играет и добился результатов. Один из таких составов - Memo Team. В марте они одержали победу на чемпионате по киберспорту Counter Strike: Global Offensive, получили титул сборной команды Республики Бурятия и стали лицом образовательного центра. Планируется, что для перспективной команды создадут отдельную организацию, разработают большой проект со своей капитализацией, структурой и доходной частью.Благодаря своей недавней победе на республиканском чемпионате в ближайшее время команда Memo Team будет представлять Бурятию на чемпионате России, а затем и на других киберспортивных турнирах.- Я играю с самого детства. Первый компьютер у меня появился где-то в 2012 году. Тогда у меня еще не было интернета для онлайн-игр. Я играл в одиночные на диске. Через пару лет, где-то в 2014 или даже в 2015 году, старшеклассники позвали в компьютерный клуб, там я первый раз поучаствовал в турнире. Тогда опыта особо не было, проиграли, конечно. В 2020-ом меня с Гришей позвали играть в одну команду под названием «Энигма», мы съездили в Иркутск два раза, а остальные раза три играли онлайн-турниры. Уже в августе 2022-го также Гриша позвал меня играть вместе в команде. Проиграли там месяца три и распались. И уже в 2023-м образовалась нынешняя команда «Memo Team» в таком составе, в котором она есть сейчас, - рассказал один из членов звездной команды Александр Трофимов.Ребята долго готовились к чемпионату по киберспорту. Одержали победу в Counter Strike: Global Offensive (16+). В этом им помогли регулярные тренировки поддержка образовательного центра Memo Education.- Сейчас ребята после победы на чемпионате республики будут участвовать в чемпионате России как сборная Республики Бурятия по Counter-Strike (16+). Еще мы будем заявляться на профессиональный турнир для киберспортсменов ESEA, это киберспортивное соревновательное сообщество. Уже мировой уровень с очень дальним отбором. По региону мы попадаем в Азиатско-тихоокеанский дивизион, - рассказал Роман Валерьевич.В России киберспорт признан официальным спортом с 2016 года. Здесь все, как в обычном спорте: игроки получают награды и разряды. В Бурятии региональным представителем является федерация компьютерного спорта (ФКС). Она обязана проводить чемпионаты, на которых выявляются сильнейшие.Последний чемпионат оставил вопросы у многих команд, принявших участие. Например, многие не поняли, почему обещанный приз до них так и не дошел. Тем более что в официальной группе федерации компьютерного спорта республики звучали такие обещания.«Будут медали, грамоты, спортивный разряд, шанс попасть в сборную команду от Бурятии, квота на участие в чемпионате России от республики. От VK Play сертификаты на сумму 3 999 рублей на одного человека за первое место, 1 999 рублей за второе место, 999 рублей за третье место каждому участнику. Главный призовой фонд чемпионата России будет объявлен позже», - писали организаторы 14 марта от лица ФКС РБ.Но по итогу командам денежные призы не достались, только медали и грамоты.- Когда я спросил про призовые, мне сказали, что их не будет. Так как турниры играли не на самой платформе от VK Play. Под предлогом, что был плохой пинг (это время, необходимое для перемещения данных в интернете из начальной точки в конечную). В регламенте призовой фонд от VK Play не указывали, - вспоминает член команды Memo Team.Тем временем в ФКС Бурятии ситуацию разъяснили так.- Согласно положению и регламенту соревнований, в качестве призов были лишь медали и грамоты. Что касается VK Play, например, по игре Counter-Strike очень высокий пинг, что влияет на процесс игры. Поэтому для комфортной игры участников было принято решение провести чемпионат на других серверах, - сказал председатель ФКС РБ Аюр Мугламов.Кроме отсутствия денежного приза команды очень разочарованы рядом организационных моментов.- Организовано было все ужасно. Восемь команд на отборочном этапе ждали одну команду более двух часов. Хотя по регламенту ожидание команд не более десяти минут. Мы также хотели завершить отборочный этап за один день, все команды были за это, но почему-то организаторы не пошли нам навстречу. Даже после того, что мы прождали два часа одну команду. Также поступала информация, что якобы наши организационные взносы ушли на аренду компьютерного клуба. Я сам являюсь частым посетителем клубов, знаю многих администраторов. Все выделяют клубы на турниры бесплатно. Даже неофициальным лицам. А тут федерация целая и платит за аренду, а главное, в одном и том же клубе - The Hive Gaming. Причем площадка была неполностью забронирована, там были и другие посетители помимо участников чемпионата, что очень мешало и не давало сфокусироваться на игре, - рассказал представитель команды СИБГУТИ.Соревнования игроков проходили в компьютерном клубе The Hive Gaming. В киберклубах каждая минута стоит денег. И ребята утверждают, что сами оплачивали из своего кармана за дополнительное время.Не менее странный случай произошел и со всероссийской киберспортивной студенческой лигой, проходившей в январе 2023 года. Тогда участники также не получили никаких денег за победу в соревнованиях. Даже несмотря на то, что в Положении о студенческой лиге РБ по киберспорту, согласованном и утвержденном РСОО «Бурятское отделение ФКС Республики Бурятия России» от 17 января 2023 года, это упоминалось. В п. 7 «Награждение победителей и призеров» указано, что победители и призеры турнира награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Документ подписан лично председателем ФКС Бурятии Аюром Мугламовым.Призовой фонд был запланирован, расходы на награждение участников соревнований осуществлялись за счет средств субсидий на государственное задание ГАУ РБ «ДСС» в рамках единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий РБ.Тогда на вопросы победителей ФКС ответил, что организация отказалась от вступительных взносов, из-за чего средства на формирование призового фонда отсутствовали. Но пообещали, что призовой фонд будет на Кубке Бурятии и на чемпионате Бурятии. Ведь там будут и взносы.- Скорее всего, ошибка коллег. Это типовой документ, возможно, он был еще отредактирован. Призовой фонд есть на чемпионате России. Мы не первый раз проводим студенческую лигу. У нас никогда не было вступительных взносов и денежных призовых на турнире. Всегда проводили бесплатно, и наши участники соревновались уже на зональном этапе, где могли выиграть призовой фонд. После того, как попали бы в финальный этап. Это где участники студенческой лиги борются против других сильнейших вузов по России, - разъяснил Аюр Мугламов.Как мы уже знаем, на прошедших официальных соревнованиях, чемпионате Республики Бурятии по киберспорту 2023, несмотря на обещания, призовой фонд в очередной раз также растворился на мегапиксели в киберпространстве. Смогут ли киберчемпионы и дальше существовать на голом энтузиазме, покажет время.Фото: Арюны Манзаевой