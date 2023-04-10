В Бурятии ламы проведут молебен за здравие и благополучие президента России

В Улан-Удэ 15 апреля в ФСК пройдет международный турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», посвященный богине буддийского пантеона Белой Таре «Сагаан Дара Эхэ». Белая Тара является покровительницей руководителей России. Перед началом турнира священнослужители проведут молебен за здравие и благополучие президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Турнир проводится с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России, при поддержке правительства республики и регионального минспорта.«Проводя соревнования именно по национальным видам спорта, мы приобщаем молодое поколение к нашим древним традициям, к культуре нашего народа, к истории наших предков, которых мы должны помнить и чтить. И, конечно, к соблюдению основ здорового образа жизни», - отметил министр спорта и молодежной политики республики Бурятия Иван Козырев.На ковер выйдут около 700 спортсменов из Забайкальского края, Иркутского области, Монголии и Бурятии. Это юноши 2006 года рождения и младше и мужчины в весовых категориях 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг. Абсолютное первенство пройдет среди юношей 2011 года рождения, а также первенство среди команд дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.По правилам бурятской национальной борьбы каждый участник должен иметь два кушака: красного и синего цветов. Выход на ковер обязательно в шуудаке или шортах с завязанными кушаками. Мужчины борются 5 минут, юноши 3 минуты, в случае ничьи продолжается борьба на кушаках до победного завершения.Напомним, императрица Екатерина Вторая в 1764 году утвердила в России институт собственных духовных лидеров буддизма, хамбо-лам, таким образом объявив буддизм в России автокефальной религией. За это верующие в 1766 году провозгласили ее воплощением богини Белой Тары – одной из священных бодхисаттв - достигших просветления. С тех пор все хамбо-ламы приносили специальную присягу на верность «Белому царю», а при личной встрече с императорами простирались перед ними. Традиция почитания правителей России как реинкарнации Белой Тары продолжалась до 1917 года. Возобновлена в наше время.Фото: egov-buryatia.ru