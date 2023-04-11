В Улан-Удэ начался ремонт сквера «Яблоневый»

– В этом году планируем отремонтировать три общественных пространства. Это - сквер «Яблоневый», бульвар «Сиреневый», сквер «Три медведя». Муниципальные контракты уже заключены. В дизайн-проектах прописаны свои особенности, например, спортивные или детские площадки. Горожанам будет интересно проводить там время, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания в сквере «Яблоневый».





Также в сквере появятся массивные клумбы из архитектурного бетона, экопарковка, открытая сцена с площадкой перед ней, скамейки террасного размещения и новое освещение.





В Улан-Удэ в микрорайоне Аэропорт стартовал ремонт сквера «Яблоневый». Как сообщили в мэрии города, здесь запланировано обустройство новых тротуарных дорожек, детских игровых и спортивных площадок. Для детских и спортивных зон, а также части пешеходных предусмотрено покрытие с резиновой крошкой.Подрядчик уже установил информационные щиты, приступает к демонтажу дорожек, площадок, бортового камня.В проект благоустройства сквера «Яблоневый» входит план по озеленению и восстановлению яблоневого сада, который цвел в 70-80-е годы. Здесь высадят 158 саженцев яблони лесной, тысячу саженцев кизильника, обустроят газон площадью 9830 кв м. Посадка новых яблонь не только улучшит эстетический вид сквера, но и благоприятно скажется на микроклимате микрорайона. Проведенный ранее анализ растительности сквера «Яблоневый» выявил значительное угнетение деревьев и кустарников.«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова благоустройство общественных территорий находится на особом контроле Комитета городского хозяйства. Еженедельно проводятся выездные проверки с участием представителей комитета, районных администраций, подрядных организаций, общественности», - сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ