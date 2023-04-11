В Улан-Удэ идет подготовка к летней оздоровительной кампании

Администрация Улан-Удэ продолжает подготовку к летней оздоровительной кампании детей. Отдых и оздоровление в этом году пройдет в 47 лагерях дневного пребывания, 14 лагерях труда и отдыха и в 10 загородных лагерях. Как и в прошлом году, отдыхом планируется охватить более 10,7 тысяч детей.- В 2023 году на отдых и оздоровление детей из республиканского бюджета предусмотрено 87,1 млн рублей. С этого года прием заявлений в электронной форме на предоставление путевок в загородные лагеря для детей от 7 до 15 лет включительно с частичным возмещением из бюджета до 30 марта осуществлялся через сайт ОМСУ и портал Госуслуг. На данный период подали 5364 заявления в электронной форме, - сообщила на брифинге председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.С 1 апреля по 15 июля заявления на предоставление путевок с частичным возмещением родители могут подать непосредственно в детский лагерь.- Состоялось заседание тарифной комиссии Комитета по экономическому развитию, на котором рассмотрена стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря. В среднем она будет составлять 31553 рубля, размер возмещения из бюджета за одну путёвку будет составлять 10141 рубль. Таким образом, размер родительской доплаты в среднем составит 21412 рублей, - сообщила Татьяна Митрофанова.Детям участников специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР гарантировано внеочередное право на получение путевок с частичным возмещением в загородных лагерях. На сегодня зарегистрировано 109 заявлений на внеочередное получение путевок.Заявления на постановку в очередь на получение бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 30 марта принимала школа, в которой обучается ребенок. С 1 апреля по 15 июля прием заявлений осуществляют районные администрации г. Улан-Удэ, по месту проживания ребенка. Выдачу путевок также осуществляют районные администрации.- На организацию трудоустройства 400 детей в местном бюджете предусмотрено 1,6 млн рублей. Дети смогут подработать на базе школ и учреждений дополнительного образования Комитета по образованию и получать 90 рублей в день от Центра занятости населения города Улан-Удэ. Время работы от 1 часа в учебный период и до 4-х часов во время каникул. За 20 дней ребенок может получить в среднем не менее 2700 рублей, - отметила Татьяна Митрофанова.К категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия, в т.ч. в семье.