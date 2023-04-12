В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов

В Кабанском районе жители присутствовали на необычном событии. В местном сельхозпредприятии ООО «Рубин» родился теленок «из пробирки». Об этом сообщили в местной группе «Кабанск-инфо 24/7». В командировке на предприятии побывали преподаватели технологического факультета БГСХА.

«Мы стали свидетелями пока уникального для Бурятия случая - рождения телёнка от трансплантации эмбрионов»,

- поделились педагоги.

Как отмечают в сообщении, на месте один из преподавателей был занят договором по племенной работе со стадом черно-пестрой породы, а другой собирал информацию по теме для своей будущей кандидатской диссертации.

«Отрадно что «Рубин» идет в тесной связке с наукой и принимает на практику и на работу студентов»,

- добавляют в «Кабанск-инфо 24/7».



Фото: Кабанск-инфо.24/7