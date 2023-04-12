Общество 12.04.2023 в 14:37

В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов

Уникальный случай произошел в Кабанском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов

В Кабанском районе жители присутствовали на необычном событии. В местном сельхозпредприятии ООО «Рубин» родился теленок «из пробирки». Об этом сообщили в местной группе «Кабанск-инфо 24/7». В командировке на предприятии побывали преподаватели технологического факультета БГСХА.

«Мы стали свидетелями пока уникального для Бурятия случая - рождения телёнка от трансплантации эмбрионов», 

 - поделились педагоги.
Как отмечают в сообщении, на месте один из преподавателей был занят договором по племенной работе со стадом черно-пестрой породы, а другой собирал информацию по теме для своей будущей кандидатской диссертации.

«Отрадно что «Рубин» идет в тесной связке с наукой и принимает на практику и на работу студентов», 

- добавляют в «Кабанск-инфо 24/7».

Фото: Кабанск-инфо.24/7

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кабанский район ученый фермеры

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