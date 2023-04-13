Общество 13.04.2023 в 07:43
Поющий адвокат из Бурятии растопил сердце Валерия Сюткина
Композиция «Когда уже не верится» Османа Омарова попала в «золотой фонд» международного конкурса «АвторА!»
Текст: Номер один
Адвокат из Улан-Удэ Осман Омаров стал участником международного конкурса «АвторА!». Его композиция «Когда уже не верится» вошла в новый «золотой фонд» русской эстрады - топ-100 конкурса, сообщили в его пресс-службе.
Первая точка в масштабном международном конкурсе «АвторА!» для композиторов и поэтов, пишущих на русском языке, поставлена – авторитетное жюри закончило отбор лучшей двадцатки, песни из которой совсем скоро зазвучат буквально везде, как это произошло с треком «Самый русский хит», который он нашел как раз на этом конкурсе.
Проект объединил не только профессионалов, но и начинающих авторов самых разных профессий: айти-специалистов, пенсионеров, школьников, медицинских работников, учителей, адвокатов многих других.
Автор Осман Омаров работает адвокатом и пишет песни: «В студии я записал уже много песен, надеюсь «Когда уже не верится» вам тоже понравится», - поделился он в своей видеозаявке.
Песня Османа попала на питчинг, где экспертами выступили генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, Валерий Сюткин и певец Burito. Валерий Сюткин был настроен крайне скептически и честно сказал, что автора не может выделить, так как было сложно разобрать слова. Но Гарик Burito вступил в полемику с Валерием Миладовичем и признался, что его «потащило» (произвело впечатление), так как он как раз старался разобрать текст (и разобрал). А куплетная часть произвела на него впечатление благодаря оригинальным музыкальным ходам.
Выйдя на видеосвязь из студии, где писался трек, Осман рассказал о нюансах построения своей песни и признался, что его основная работа адвоката по своей сути далека от музыки: «Канцелярский язык, никаких эмоций и преобладание логики. Я занимаюсь всей адвокатской практикой — это у нас в Бурятии приносит деньги. Но на музыку, как на своё любимое дело, я всегда время найду».
После беседы Валерий Сюткин изменил свое мнение о творчестве Османа и добавил в копилку ещё 10 баллов. А значит Омаров и правда хороший адвокат, раз ему удалось за минуту растопить сердце легенды российской эстрады. Песня талантливого адвоката вошла в «золотой фонд» конкурса. А сам Осман показал отличный пример многим начинающим авторам, делающим первые шаги в творчестве. Услышать «Когда уже не верится» можно на сайте конкурса и на страничке проекта в ВК.
Первое место в основном конкурсе «АвторА!» заняли Николай Чебанов из Ставрополя и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов с песней «Самый русский хит», которую выбрал SHAMAN. Второе место - Кристина Шатова, с «Океаном», третье - Русудан Липартелиани и ее песня «Заплетаю», которую записала и исполнила на гала-концерте юная звезда блогосферы Mari M. В «лирической песне» первое место также «забрали» талантливые Диляра и Николай с песней «Сильная», второе заняли сёстры Лиза и Тамара Новых (песню «Прости» исполнила Ирина Дубцова), а третье - Яна Синцова и ее композиция «Золото волос», которую теперь поют «Иванушки Int».
«АвторА!» не заканчивает свою работу - впереди еще результаты трех дополнительных творческих заданий. О третьем будет сообщаться дополнительно. До 10 мая принимаются заявки на конкурс детской песни, к Международному дню защиты детей. Для этого творческого задания организаторы специально снизили возрастной ценз: заявки принимаются от авторов с шести лет. Все подробности на сайте проекта https://avtora.org/ и на страничке конкурса в ВК: https://vk.com/projectautora.
В августе 2022-го года продюсер Игорь Матвиенко объявил о старте конкурса «АвторА!» для авторов песен, пишущих на русском языке. «Я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов. Если всё получится, новые песни попадут в репертуар популярных артистов – пришло время пополнить нашу золотую коллекцию песен», — рассказал продюсер.
Для начала эксперты отобрали из более чем 7 тыс заявок, присланных на конкурс из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Украины, Израиля, США, Германии и Китая, лучшую сотню. После того, как топ 100 основного конкурса был сформирован, перед экспертами встали новые задачи – отобрать из этой сотни двадцать лучших песен, две тройки лидеров, в основном конкурсе и конкурсе «лирическая песня» и выбрать суперфиналиста. На конкурсе работало «народное голосование», в котором зрители голосовали за любимые треки, помогая им войти в топ лучших. Первый этап конкурса завершился гала-концертом, который, а финал «АвторА!» пройдёт в августе на «Таврида.АРТ».
Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и академией Игоря Матвиенко М.А.М.А. Партнерами конкурса выступили: Первый канал, социальная сеть ВКонтакте, холдинг Krutoy Media и холдинг «Газпром-медиа».
Фото: avtora.org
Первая точка в масштабном международном конкурсе «АвторА!» для композиторов и поэтов, пишущих на русском языке, поставлена – авторитетное жюри закончило отбор лучшей двадцатки, песни из которой совсем скоро зазвучат буквально везде, как это произошло с треком «Самый русский хит», который он нашел как раз на этом конкурсе.
Проект объединил не только профессионалов, но и начинающих авторов самых разных профессий: айти-специалистов, пенсионеров, школьников, медицинских работников, учителей, адвокатов многих других.
Автор Осман Омаров работает адвокатом и пишет песни: «В студии я записал уже много песен, надеюсь «Когда уже не верится» вам тоже понравится», - поделился он в своей видеозаявке.
Песня Османа попала на питчинг, где экспертами выступили генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, Валерий Сюткин и певец Burito. Валерий Сюткин был настроен крайне скептически и честно сказал, что автора не может выделить, так как было сложно разобрать слова. Но Гарик Burito вступил в полемику с Валерием Миладовичем и признался, что его «потащило» (произвело впечатление), так как он как раз старался разобрать текст (и разобрал). А куплетная часть произвела на него впечатление благодаря оригинальным музыкальным ходам.
Выйдя на видеосвязь из студии, где писался трек, Осман рассказал о нюансах построения своей песни и признался, что его основная работа адвоката по своей сути далека от музыки: «Канцелярский язык, никаких эмоций и преобладание логики. Я занимаюсь всей адвокатской практикой — это у нас в Бурятии приносит деньги. Но на музыку, как на своё любимое дело, я всегда время найду».
После беседы Валерий Сюткин изменил свое мнение о творчестве Османа и добавил в копилку ещё 10 баллов. А значит Омаров и правда хороший адвокат, раз ему удалось за минуту растопить сердце легенды российской эстрады. Песня талантливого адвоката вошла в «золотой фонд» конкурса. А сам Осман показал отличный пример многим начинающим авторам, делающим первые шаги в творчестве. Услышать «Когда уже не верится» можно на сайте конкурса и на страничке проекта в ВК.
Первое место в основном конкурсе «АвторА!» заняли Николай Чебанов из Ставрополя и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов с песней «Самый русский хит», которую выбрал SHAMAN. Второе место - Кристина Шатова, с «Океаном», третье - Русудан Липартелиани и ее песня «Заплетаю», которую записала и исполнила на гала-концерте юная звезда блогосферы Mari M. В «лирической песне» первое место также «забрали» талантливые Диляра и Николай с песней «Сильная», второе заняли сёстры Лиза и Тамара Новых (песню «Прости» исполнила Ирина Дубцова), а третье - Яна Синцова и ее композиция «Золото волос», которую теперь поют «Иванушки Int».
«АвторА!» не заканчивает свою работу - впереди еще результаты трех дополнительных творческих заданий. О третьем будет сообщаться дополнительно. До 10 мая принимаются заявки на конкурс детской песни, к Международному дню защиты детей. Для этого творческого задания организаторы специально снизили возрастной ценз: заявки принимаются от авторов с шести лет. Все подробности на сайте проекта https://avtora.org/ и на страничке конкурса в ВК: https://vk.com/projectautora.
В августе 2022-го года продюсер Игорь Матвиенко объявил о старте конкурса «АвторА!» для авторов песен, пишущих на русском языке. «Я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов. Если всё получится, новые песни попадут в репертуар популярных артистов – пришло время пополнить нашу золотую коллекцию песен», — рассказал продюсер.
Для начала эксперты отобрали из более чем 7 тыс заявок, присланных на конкурс из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Украины, Израиля, США, Германии и Китая, лучшую сотню. После того, как топ 100 основного конкурса был сформирован, перед экспертами встали новые задачи – отобрать из этой сотни двадцать лучших песен, две тройки лидеров, в основном конкурсе и конкурсе «лирическая песня» и выбрать суперфиналиста. На конкурсе работало «народное голосование», в котором зрители голосовали за любимые треки, помогая им войти в топ лучших. Первый этап конкурса завершился гала-концертом, который, а финал «АвторА!» пройдёт в августе на «Таврида.АРТ».
Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и академией Игоря Матвиенко М.А.М.А. Партнерами конкурса выступили: Первый канал, социальная сеть ВКонтакте, холдинг Krutoy Media и холдинг «Газпром-медиа».
Фото: avtora.org