Общество 13.04.2023 в 17:41
В Бурятии выбран посол гостеприимства
Им стала Лилия Ошорова путешественница и сооснователь туроператора «Сакральная Бурятия»
Текст: Номер один
Бурятию в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будет представлять полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» Лилия Ошорова, сообщила пресс-служба конкурса.
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Лилия – путешественница и сооснователь туроператора «Сакральная Бурятия». Родилась, выросла и живет в Бурятии. В туризм пришла после 3,5-летнего кругосветного путешествия. Жила в Новой Зеландии, в Чили, на Таити. Посол также работает психологом, йога-инструктором, изучает разные философские и религиозные направления. Считает, что Бурятия, как центр буддизма и шаманизма, имеет огромный потенциал именно в области трансформационных путешествий.
«Очень рада представлять Бурятию как посол гостеприимства – официальный представитель конкурса «Мастера гостеприимства». Это огромная возможность влиять на развитие региона и видеть, что изменения может сделать любой из нас. Само участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей» открывает горизонты. Это новые знакомства, интересный нетворкинг, обмен лучшими практиками», – сказала Лилия Ошорова.
В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они – профессионалы туристической отрасли. В ближайший год Лилии Ошоровой и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.
Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году: в 78 регионах России были выбраны 107 участников проекта. На протяжении года в атмосфере творчества, дружбы, поддержки и созидания они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства».
«Программа «Послы гостеприимства», которую в прошлом году запустил наш проект «Мастера гостеприимства», показала свою актуальность и значимость для индустрии: послам удалось создать в регионах страны профессиональные сообщества, привлечь к участию в конкурсе «Мастера гостеприимства» тысячи новых участников, презентовать проект и платформу «Россия – страна возможностей» на более чем 45 федеральных площадках. Послы гостеприимства стали людьми, на которых равняются коллеги, к которым прислушиваются эксперты отрасли. Хотел бы искренне поблагодарить каждого участника программы за активную работу и вклад в развитие индустрии», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Алексей Комиссаров также отметил, что в 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. Пройдя конкурсные испытания, 110 талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства человек объявлены послами гостеприимства. «Уверен, участники нового набора программы будут созидать, удивлять, поддерживать и вдохновлять всех вокруг на путешествия по нашей прекрасной стране. Успехов послам гостеприимства 2023 года!» – пожелал новым участникам генеральный директор платформы.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», АНО «Больше, чем путешествие», медиа-холдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», брендинговое агентство ENDY, образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Росзаповедцентр, арт-кластер «Таврида», Росконгресс», «Роскосмос», Российский союз молодежи и другие.
Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса https://welcomecup.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/welcomecupru) и телеграм-канале (https://t.me/welcomecup).
Конкурс «Мастера гостеприимства» берет отсчет с 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
Третий сезон конкурса начался весной 2022 года. В нем участники пробовали свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». Гранд-финал сезона пройдет весной 2023 года в Перми. Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.
Фото: welcomecup.rsv.ru
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Лилия – путешественница и сооснователь туроператора «Сакральная Бурятия». Родилась, выросла и живет в Бурятии. В туризм пришла после 3,5-летнего кругосветного путешествия. Жила в Новой Зеландии, в Чили, на Таити. Посол также работает психологом, йога-инструктором, изучает разные философские и религиозные направления. Считает, что Бурятия, как центр буддизма и шаманизма, имеет огромный потенциал именно в области трансформационных путешествий.
«Очень рада представлять Бурятию как посол гостеприимства – официальный представитель конкурса «Мастера гостеприимства». Это огромная возможность влиять на развитие региона и видеть, что изменения может сделать любой из нас. Само участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей» открывает горизонты. Это новые знакомства, интересный нетворкинг, обмен лучшими практиками», – сказала Лилия Ошорова.
В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они – профессионалы туристической отрасли. В ближайший год Лилии Ошоровой и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.
Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году: в 78 регионах России были выбраны 107 участников проекта. На протяжении года в атмосфере творчества, дружбы, поддержки и созидания они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства».
«Программа «Послы гостеприимства», которую в прошлом году запустил наш проект «Мастера гостеприимства», показала свою актуальность и значимость для индустрии: послам удалось создать в регионах страны профессиональные сообщества, привлечь к участию в конкурсе «Мастера гостеприимства» тысячи новых участников, презентовать проект и платформу «Россия – страна возможностей» на более чем 45 федеральных площадках. Послы гостеприимства стали людьми, на которых равняются коллеги, к которым прислушиваются эксперты отрасли. Хотел бы искренне поблагодарить каждого участника программы за активную работу и вклад в развитие индустрии», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Алексей Комиссаров также отметил, что в 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. Пройдя конкурсные испытания, 110 талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства человек объявлены послами гостеприимства. «Уверен, участники нового набора программы будут созидать, удивлять, поддерживать и вдохновлять всех вокруг на путешествия по нашей прекрасной стране. Успехов послам гостеприимства 2023 года!» – пожелал новым участникам генеральный директор платформы.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», АНО «Больше, чем путешествие», медиа-холдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», брендинговое агентство ENDY, образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Росзаповедцентр, арт-кластер «Таврида», Росконгресс», «Роскосмос», Российский союз молодежи и другие.
Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса https://welcomecup.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/welcomecupru) и телеграм-канале (https://t.me/welcomecup).
Конкурс «Мастера гостеприимства» берет отсчет с 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
Третий сезон конкурса начался весной 2022 года. В нем участники пробовали свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». Гранд-финал сезона пройдет весной 2023 года в Перми. Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.
Фото: welcomecup.rsv.ru
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