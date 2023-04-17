Отпуск за свой счет
Вопрос: «В каких случаях работодатель не может отказать родителям в отпуске за свой счет?»
Петр Н.
Работодатель не имеет право отказать родителям в отпуске за свой счет в нескольких случаях.
По семейным обстоятельствам:
- при рождении ребенка, регистрации брака и смерти близкого родственника - до 5 дней;
- родителям и супругам погибших военнослужащих - до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней
Для ухода за ребенком или инвалидом. До 14 дней, если это предусмотрено коллективным договором:
- родителю двух и более детей до 14 лет;
- родителю ребенка-инвалида до 18 лет;
- одинокой матери или одинокому отцу ребенка до 14 лет;
- работнику, ухаживающему за инвалидом I группы.
Неоплачиваемый отпуск можно присоединить к ежегодному оплачиваемому или использовать по частям. Неиспользованные дни нельзя перенести на другой год.
При работе в сельской местности женщины могут брать один дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц.