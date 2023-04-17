Общество 17.04.2023 в 09:00

Отпуск за свой счет

В каких случаях его можно взять?
A- A+
Текст: Номер один
Отпуск за свой счет
Номер один

Вопрос: «В каких случаях работодатель не может отказать родителям в отпуске за свой счет?»

Петр Н.

Работодатель не имеет право отказать родителям в отпуске за свой счет в нескольких случаях.

По семейным обстоятельствам:

- при рождении ребенка, регистрации брака и смерти близкого родственника - до 5 дней;

- родителям и супругам погибших военнослужащих - до 14 дней;

- работающим инвалидам - до 60 дней

Для ухода за ребенком или инвалидом. До 14 дней, если это предусмотрено коллективным договором:

- родителю двух и более детей до 14 лет;

- родителю ребенка-инвалида до 18 лет;

- одинокой матери или одинокому отцу ребенка до 14 лет;

- работнику, ухаживающему за инвалидом I группы.

Неоплачиваемый отпуск можно присоединить к ежегодному оплачиваемому или использовать по частям. Неиспользованные дни нельзя перенести на другой год.

При работе в сельской местности женщины могут брать один дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц.

Теги
справбюро

Все новости

Отпуск за свой счет
17.04.2023 в 09:00
В Бурятии в деле поджигателя-убийцы стали известны новые факты
16.04.2023 в 16:05
За махинации с правами водителю назначили 380 часов обязательных работ
16.04.2023 в 16:02
Жителей Улан-Удэ обсчитали на 430 тысяч рублей
16.04.2023 в 14:23
В Улан-Удэ во время тушения пожара обнаружили тело мужчины
16.04.2023 в 13:30
В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов
16.04.2023 в 13:17
Спортсмен из Бурятии взял золото Чемпионата России
16.04.2023 в 12:48
Улан-удэнка добровольно отдала 2 миллиона в руки мошенникам
16.04.2023 в 12:15
В Бурятии празднуют Светлую пасху
16.04.2023 в 11:16
Рубль пошел по нехорошей дорожке
16.04.2023 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Жителей Улан-Удэ обсчитали на 430 тысяч рублей
После обращения горожан в жилинспекцию им  сделали перерасчет
16.04.2023 в 14:23
В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов
Горожане боятся за безопасность своих детей
16.04.2023 в 13:17
В Бурятии празднуют Светлую пасху
Алексей Цыденов: «Она символизирует победу добра над злом, торжество жизни и справедливости»
16.04.2023 в 11:16
Бегство не панацея
Как сложилась судьба эмигрировавших в 2022 году жителей Бурятии
16.04.2023 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru