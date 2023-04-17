Отпуск за свой счет

Вопрос: «В каких случаях работодатель не может отказать родителям в отпуске за свой счет?»

Петр Н.

Работодатель не имеет право отказать родителям в отпуске за свой счет в нескольких случаях.

По семейным обстоятельствам:

- при рождении ребенка, регистрации брака и смерти близкого родственника - до 5 дней;

- родителям и супругам погибших военнослужащих - до 14 дней;

- работающим инвалидам - до 60 дней

Для ухода за ребенком или инвалидом. До 14 дней, если это предусмотрено коллективным договором:

- родителю двух и более детей до 14 лет;

- родителю ребенка-инвалида до 18 лет;

- одинокой матери или одинокому отцу ребенка до 14 лет;

- работнику, ухаживающему за инвалидом I группы.

Неоплачиваемый отпуск можно присоединить к ежегодному оплачиваемому или использовать по частям. Неиспользованные дни нельзя перенести на другой год.

При работе в сельской местности женщины могут брать один дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц.