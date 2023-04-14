Общество 14.04.2023 в 15:21

Как будет проходить празднование Пасхи в Улан-Удэ

Это разъяснили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви
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Текст: Номер один
Как будет проходить празднование Пасхи в Улан-Удэ
Весь православный мир отметит Светлое Христово Воскресение 16 апреля. По традиции, накануне, в Великую субботу, потоки людей идут в храм с пасхальными яствами, чтобы, благодаря Бога, освятить пасхальную снедь, – куличи, творожные пасхи, крашенные яйца, - оставив часть пищи в храме для своего ближнего, того, кто находится в крайней нужде.  

В Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ 15 апреля в Великую субботу освящение пасхальной снеди начнётся по окончании Литургии в 11 часов и будет продолжаться до 18 часов. В течение всего дня у всех пришедших есть возможность помолиться в храме, приложиться к святой Плащанице, услышать уже Пасхальные песнопения во время освящения.

А в ночь с субботы на воскресение, в храмах будет совершена Пасхальная Полунощница и крестный ход, и уже в полночь прозвучит главное песнопение праздника: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И затем начнется Светлая пасхальная Заутреня.

В понедельник 17 апреля в 8 часов утра из храма Гроба Господня святого града Иерусалима в столицу Бурятии доставят Благодатный огонь. Около 8:30 святыню встретят в Свято-Троицком храме  Улан-Удэ за Божественной Литургией, которую совершит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении епархиального духовенства. Каждый желающий сможет в это время прийти в храм и получить часть Благодатного огня для себя и своих близких и принести этот огонь в свои дома и возжечь святые лампадки.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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православие Пасха Улан-Удэ

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