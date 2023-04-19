В Улан-Удэ горожане спасли котенка, замурованного в подвале

Улан-удэнский благотворительный фонд «Собака счастья» поделился в своих социальных сетях историей о человеческом неравнодушии.

«Вышла Катя на прогулку с собакой. Ну вроде все, да? История и так уже замечательная. Но дальше, как обычно бывает, что-то пошло не по плану. Она увидела в подвале котенка, который истошно мяукал. Спасти его своими силами Катя не могла, так как все двери в подвал были закрыты»,

- рассказывают в фонде.





Девушка не знала, как помочь животному, и понадеялась на неравнодушие управляющей компании дома, в котором обнаружила питомца.

«Катя позвонила и объяснила ситуацию. А дальше произошло что-то удивительное! «Восточный-2», управляющая организация этого дома, не только не скинули трубку с просьбой перезвонить через неделю, а лучше через месяц, так еще и отправили работника, который открыл дверь в подвал, чтобы мы могли вызволить котейку. Бесконечная наша благодарность организации «Восточный-2»,

- пишут активисты.



Как обращают внимание волонтеры, зачастую, в подобных ситуациях им приходится тратить очень много времени на то, чтобы вызволить кошек из подвалов.







