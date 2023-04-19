Общество 19.04.2023 в 12:45

В Улан-Удэ горожане спасли котенка, замурованного в подвале

Управляющая компания многоэтажки прислала на помощь своего работника
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ горожане спасли котенка, замурованного в подвале

Улан-удэнский благотворительный фонд «Собака счастья» поделился в своих социальных сетях историей о человеческом неравнодушии.

«Вышла Катя на прогулку с собакой. Ну вроде все, да? История и так уже замечательная. Но дальше, как обычно бывает, что-то пошло не по плану. Она увидела в подвале котенка, который истошно мяукал. Спасти его своими силами Катя не могла, так как все двери в подвал были закрыты», 

- рассказывают в фонде.


Девушка не знала, как помочь животному, и понадеялась на неравнодушие управляющей компании дома, в котором обнаружила питомца.

«Катя позвонила и объяснила ситуацию. А дальше произошло что-то удивительное! «Восточный-2», управляющая организация этого дома, не только не скинули трубку с просьбой перезвонить через неделю, а лучше через месяц, так еще и отправили работника, который открыл дверь в подвал, чтобы мы могли вызволить котейку. Бесконечная наша благодарность организации «Восточный-2»,

- пишут активисты.
Как обращают внимание волонтеры, зачастую, в подобных ситуациях им приходится тратить очень много времени на то, чтобы вызволить кошек из подвалов.

«На примере этой организации, хотелось бы показать всем остальным, что просто проявить сочувствие и 20 минут времени - это не так много, чтобы спасти жизнь», 

- отмечают в фонде.


Фото: Собака счастья

Теги
котенок зоозащитники активисты собака счастья

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