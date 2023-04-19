Село в Бурятии защитят от реки

Власти Бурятии выделили более 13 млн рублей на защиту села Армак в Джидинском районе. Этот населенный пункт ежегодно испытывает негативное воздействие от одноименной реки.Зимой и весной из-за образования наледи дома на берегу реки подтапливает, а в период летних паводков происходит обрушение берега. В зоне негативного воздействия реки расположено 38 жилых домов и дорога.«Для их защиты принято решение провести отсыпку низменных участков в пойме реки. Это поможет сдержать наледь и защитить от затопления в период половодья и летних паводков», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии