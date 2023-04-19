Общество 19.04.2023 в 16:08
Село в Бурятии защитят от реки
На защиту села Армак от паводков выделили более 13 млн рублей
Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии выделили более 13 млн рублей на защиту села Армак в Джидинском районе. Этот населенный пункт ежегодно испытывает негативное воздействие от одноименной реки.
Зимой и весной из-за образования наледи дома на берегу реки подтапливает, а в период летних паводков происходит обрушение берега. В зоне негативного воздействия реки расположено 38 жилых домов и дорога.
«Для их защиты принято решение провести отсыпку низменных участков в пойме реки. Это поможет сдержать наледь и защитить от затопления в период половодья и летних паводков», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Зимой и весной из-за образования наледи дома на берегу реки подтапливает, а в период летних паводков происходит обрушение берега. В зоне негативного воздействия реки расположено 38 жилых домов и дорога.
«Для их защиты принято решение провести отсыпку низменных участков в пойме реки. Это поможет сдержать наледь и защитить от затопления в период половодья и летних паводков», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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