С улиц Улан-Удэ убирают бетонный мусор

В рамках месячника чистоты по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сотрудники Комбината по благоустройству убирают с газонов и прилегающих территорий остатки бетонных блоков, опор и другой мусор.– В настоящее время идет работа в Октябрьском районе. Уже вывезли 20 тонн. Затем приступим к вывозу с Советского и Железнодорожного районов, – рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Напомним, месячник чистоты стартовал в Улан-Удэ 24 марта и завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день с 8 утра до 19 вечера полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников. Также горожане смогут сдать мусор с приусадебных участков, дач в объеме до трех кубометров из одних рук.Фото: мэрия Улан-Удэ