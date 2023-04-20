Общество 20.04.2023 в 09:51

С улиц Улан-Удэ убирают бетонный мусор

Такое поручение дал мэр города Игорь Шутенков
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Текст: Константин Воронов
С улиц Улан-Удэ убирают бетонный мусор
В рамках месячника чистоты по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сотрудники Комбината по благоустройству убирают с газонов и прилегающих территорий остатки бетонных блоков, опор и другой мусор.

– В настоящее время идет работа в Октябрьском районе. Уже вывезли 20 тонн. Затем приступим к вывозу с Советского и Железнодорожного районов, – рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Напомним, месячник чистоты стартовал в Улан-Удэ 24 марта и завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день с 8 утра до 19 вечера полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников. Также горожане смогут сдать мусор с приусадебных участков, дач в объеме до трех кубометров из одних рук.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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